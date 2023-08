Aníbal Fernández dijo que los robos en comercios “no son espontáneos”

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, afirmó hoy que "hay vocación de generar una suerte de conflicto" con los robos organizados que se produjeron en los últimos días en varias provincias y adelantó que hoy se analizará la conformación de un comando específico para actuar con las cuatro fuerzas de seguridad en el conurbano bonaerense.



"Hay una vocación de generar una suerte de conflicto. No son espontáneos, no es una casualidad", dijo el funcionario nacional en declaraciones a la prensa formuladas esta mañana en la puerta de la sede del Ministerio de Seguridad.



En ese marco, Fernández adelantó que en el día de habrá una "importante reunión para seguir evaluando los pasos a seguir y actuar en consecuencia".



"Tendremos una importante reunión con los jefes de las fuerzas para valorar la conformación de un comando específico para tratar este tema", dijo el ministro de Seguridad, quien señaló que, hasta el momento, "no hay información fidedigna que permita identificar a los responsables" instigadores de los hechos delictivos.



En cuanto a los autores de los hechos, dijo que, "cuando se pasen de la raya, sin reprimir, serán detenidos y denunciados ante la justicia, en el marco de una causa muy dura que es robo en poblado y en banda, que tiene una pena de 15 años".



El ministro detalló que se está trabajando en forma coordinada con las provincias de Córdoba, Mendoza y Neuquén, y que anoche se comunicó con la gobernadora de Rio Negro, Arabela Carreras, para actuar en la ciudad de Bariloche; así como también en la provincia de Buenos Aires, específicamente en los municipios de Moreno y José C. Paz.



Fernández remarcó que "no se trata de personas que saquean para alimentar a sus familias" y consignó que, entre los apresados, hay algunos que utilizaron vehículos "prácticamente nuevos" para ir a robar.



"Hay una vocación de hacer daño", insistió el ministro de Seguridad y agregó: "Hay que tomar cartas en el asunto, detener a los responsables y que paguen por ello".