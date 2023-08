Diputados buscarán tratar hoy en el recinto la reforma de la Ley de Alquileres

La Cámara de Diputados discutirá hoy la controvertida Ley de Alquileres que, desde su entrada en vigencia hace tres años, generó una abrupta caída de la oferta y una fuerte suba en el valor de las locaciones. No obstante, el quórum no estaría garantizado.Los legisladores debatirán introducir cambios en la norma vigente o una eventual derogación aunque, en principio, la primera opción es la que cuenta con mayores posibilidades de avanzar.De acuerdo a los datos que surgen del sector privado, los precios de los alquileres se multiplicaron por cinco durante los últimos tres años y la oferta disminuyó a niveles ínfimos.El resultado de las PASO se metió de lleno en la discusión ya que ahora se observa con atención lo que hará el bloque compuesto por Javier Milei, Victoria Villaruel y Carolina Píparo, quienes, en principio, van por la derogación.Para poder lograr el quórum de 129, la oposición depende de Milei y de su compañera de la Libertad Avanza Victoria Villarruel, candidata a vicepresidenta de la Nación. También buscan persuadir a los dos integrantes del Partido Socialista, Mónica Fein y Enrique Estévez, quienes no firmaron el pedido.También se observa que harán los diputados Claudio Vidal, quien desplazó al kirchnerismo en Santa Cruz y va por la gobernación, y Rolando Figueroa, quien asumirá en Neuquén.Por su parte, el Bloque Córdoba Federal firmó una convocatoria para dar quórum "dada la urgencia y el atraso inexplicable de su tratamiento. Pero los cambios son materia de discusión hasta último momento ya q en este contexto hiperinflacionario es muy difícil lograr una ley de equilibrio".con lo cual se librará una nueva batalla política 10 días después de las PASO.La propuesta de la oposición se basa en los pedidos de las cámaras inmobiliarias y propietarios:Otro punto que genera diferencias es el tratamiento de los desalojos, ya que inmobiliarias y propietarios pretenden que se incorpore la posibilidad de un desalojo exprés.Los contratos de alquileres de vivienda para residencia que vencen hoy sufrirán una actualización del 112,8% respecto del mes anterior, al aplicarse el Índice de Contratos de Locación (ICL).En consecuencia, un alquiler de $100.000 pasará a costar $212.809, en caso de que sea parte de la continuidad del contrato.Si, en cambio, el contrato vence, el propietario puede solicitar un monto diferente para la renovación.