El triunfo de Milei en las PASO “provocó un terremoto en el sistema político”

La opinión de los panelistas

Elen las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias sigue dando que hablar. El analista político Gustavo Tarragona pasó por, el programa que se emite por, y dejó algunas definiciones en torno al batacazo del candidato libertario.porque pasamos de dos grandes expresiones, dos grandes fuerzas políticas que vinieron transformándose a lo largo de las décadas, a la emergencia de un tercer actor y ahora hablamos de tres tercios con una ventaja política de Milei, de La Libertad Avanza, vinculada a votos propios, porque el espacio de Milei demostró el domingo en las PASO que ese 30.5% tiene que ver con un piso”, expuso el politólogo.De hecho, mencionó queY en esa línea, comentó que “las encuestas mostraron ser un instrumento relativamente fiable”, pero –según aclaró- “la opinión pública es difícil de medir por lo cambiante, dinámica y lábil; es una foto de un instante político siendo que las encuestadoras deberían plantearse una película”. También mencionó que las encuestas “no necesariamente son sinceras”.De cara a las Generales de octubre, Tarragona definió que. En ese sentido, delineó que “hay una enorme tarea política de cara a las Generales, tanto en Juntos por el Cambio como en Unión por la Patria, para fidelizar los votos obtenidos y de dónde sacar otros votos, porque si congelamos la imagen de las PASO ya tenemos un claro ganador”.porque puso en agenda, temas que no habían sido abordados por las fuerzas tradicionales, al construir una agenda para los próximos cinco o diez años en el país”, refirió el analista político.De igual manera, aclaró:Y acto seguido dio cuenta de las desventajas políticas de Milei:, la mediación de un partido político necesario en una democracia que articule entre las demandas ciudadanas en relación al Estado”.Punto aparte, y respecto al incipiente romance del candidato libertario con la mediática Fátima Flores, Tarragona analizó que es una imagen que “humaniza a ese Milei disruptivo”; y no pudo evitar los paralelismos con la figura de Carlos Menem.Más adelante, el politólogo apuntó a la forma en la que “Milei se posicionó en un sector que interpela a los sectores más desfavorecidos del país”., se preguntó. Y apuntó que los partidos políticos “deberían” entender este mensaje, pero reconoció que “todavía están con el golpe de puño en el rostro y les costará mucho”., pero en estos 40 años hubo intentos de emergencia de nuevas fuerzas políticas que finalmente fueron coptadas por los partidos políticos tradicionales, como el Frepaso”, repasó y se mostró en la espera de la evolución del nuevo espacio político: “Si La Libertad Avanza logra estructurarse como un verdadero partido político, como lo fue el PRO en su derrotero”.Previamente, Tarragona hizo referencia a, secretario adjunto del gremio de los camioneros y uno de los tres jefes de la CGT, quien reclamó que el Partido Justicialista (PJ) apure una “reacción” con el objetivo de intentar remontar la derrota electoral que sufrió en las PASO a manos de La Libertad Avanza, el espacio de Javier Milei.“En plena campaña, Pablo Moyano está buscando que los sindicatos se alineen en este intento de acortar el caudal de votos de Unión por la Patria. Es una situación económica compleja, con índices inflacionarios altos y sostenidos, y con la necesidad de que los sindicatos más relevantes del país terminen jugando un rol más protagónico”, expuso. Y agregó: “Es un llamado de atención porque es la necesidad de ir a seducir a ese actor, empleados y cuentapropistas, que estaban detrás de los sindicatos. Pero el problema es cómo estos sindicatos interpelan a un sector que viene creciendo en la economía argentina, que es el de la informalidad. Hay un signo de interrogación respecto de cuán representados pueden ser estos sectores y cuán interpelados se pueden sentir con sindicatos que, tradicionalmente, miraron para otro lado o no quisieron leer las transformaciones estructurales de la economía argentina en los últimos 30/40 años”., confesó que "me preocupa lo que viene en gobernabilidad, ya que una cosa es ganar las elecciones y otra diferente es gobernar, eso es lo que mucho de los votantes no están viendo a futuro en el momento de la elección. Milei se plantea como una idea de rompo con todas las estructuras”.“Milei representa el desagrado, el repudio, el hartazgo de la gente que no cree más en la vieja escuela política. Es importante que los partidos políticos entiendan el mensaje de la gente y se replanteen que quieren”, remarcó., dijo que "Javier Milei, a quien no lo votaría y no me gusta para nada, quiere hacer algo parecido al menemismo, ya que se deja las pastillas largas y empieza a tener relaciones con chicas bellas al igual que Menem. El peronismo estuvo muy de acuerdo con las privatizaciones o al menos con el menemismo durante nueves años, donde las apoyaron a todas”., señaló que "un comerciante que tiene cinco o seis empleados, si tiene que pagar algún tipo de bono fijo, se le complica un montón porque las ventas caen y los precios suben. Es una ecuación muy complicada para el sector privado”., resaltó que "Moyano sabe perfectamente lo que tiene que hacer para ganar una elección. El impacto inflacionario no es tan fuerte como el impacto devaluatorio de la última semana. La devaluación la indicó un 20 o 25% para todo el mundo, eso aumentó precios y quitó del bolsillo de los argentinos un 25%. En las próximas dos semanas tiene que haber nuevas noticias con respecto a bonos o incentivos que todo el mundo va a tener que dar o resolver”.“Si los argentinos estamos considerando como posible Presidente de la Nación a una persona que tiene una médium para hablar con su perro y el animal le dice lo que tiene que hacer, es porque estamos en crisis. La creación del formato Milei es concéntrico”, opinó., comentó que "hay una cuestión de que falta representatividad, donde todos los partidos internamente se encuentran en crisis. No es algo nuevo ya que se viene cocinando desde hace muchos años. Las juventudes no se encuentran en ningún lado, entonces agarran a este tipo”.