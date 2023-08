Pasó a un nuevo cuarto intermedio la paritaria municipal de Paraná

El Ejecutivo de la capital entrerriana y los sindicatos que nuclean a los trabajadores municipales se volverán a reunir este miércoles para reanudar la negociación salarial.



Este martes se llevó a cabo la reunión paritaria que había quedado pendiente para discutir el incremento salarial de los empleados municipales.



De acuerdo a lo informado, el gobierno propuso un aumento de 10% para agosto, 10% para septiembre, más el 2% de recuperación del poder adquisitivo y actualizar el Adicional Único establecido por Ordenanza N° 8817 de $4.000 a $8.000.



Desde la Asociación del Personal Superior (APS) dieron cuenta que esta oferta “se encuentra por debajo de las expectativas y de lo que venimos conversando con el cuerpo de delegados y con lo que nos transmiten nuestros compañeros. Por ello nuestro gremio rechaza esta oferta del Ejecutivo Municipal que fuera desmejorada en esta última reunión y la declaramos insuficiente y lejana a la realidad que atravesamos diariamente los trabajadores municipales –activos y pasivos”.



En tal sentido, remarcaron “la grave situación económica en la que nos encontramos, con una devaluación sufrida de un 22% en un día, donde más de un 50 % de la familia municipal no puede acceder a la canasta básica”.



Mientras que la representante de la Asociación de los Trabajadores del Estado (ATE), Malena Turello, explicó: “La recuperación del salario perdido no la tomamos como un aumento, es la recuperación del 30% del poder adquisitivo que nos fue quitado en el 2020-2021 el momento en el cual no tuvimos aumento”.



En cuanto a la contrapropuesta que se tratará el miércoles, ATE insiste en un aumento salarial del 30%.



El encuentro de este martes pasó a un cuarto intermedio para el miércoles 23 a las 11.



La propuesta del Ejecutivo, según informaron desde APS es la siguiente:



-10 % a pagar con los haberes del mes de agosto

-10% a pagar con los haberes del mes de setiembre

-20% de incremento en el Salario Mínimo garantizado en agosto.

- Recuperación de lo perdido en 2020/2021 (pendiente un 18%) el Ejecutivo ofrece un 1% más en agosto y 1% en setiembre.

- Actualizar el Adicional Único establecido por Ordenanza N° 8817, llevarlos de $4.000 a $8.000.