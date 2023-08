Feria del Centro sigue potenciando el trabajo y la creatividad de emprendedores

La iniciativa, lograda en conjunto por las áreas de cultura de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe; tuvo como objetivo facilitar, articular y difundir la actividad cultural creativa producida en la región fomentando la profesionalización, la circulación y comercialización de bienes culturales con valor agregado.Participaron diseñadoras y diseñadores de indumentaria, accesorios o complementos (entre los que se incluye joyería y orfebrería) y objetos utilitarios o decorativos, arte impreso y diseñadoras y diseñadores de productos sustentables y biodegradables. Además de los 120 stand de diseño se ofreció una grilla de espectáculos musicales, Djs, espacio lúdico de infancias y café boutique.Concluida la última jornada de trabajo en Rosario, Anibal Beorda, director del Centro Cultural la Vieja Usina y referente del área de Industrias Culturales de la provincia, felicitó a los emprendimientos entrerrianos participantes y destacó: “hemos tenido una experiencia extremadamente buena en esta nueva edición de la feria, con cientos de visitas, estamos muy contentos”.Antes de despedirse valoró el trabajo interprovincial: “la realización de esta iniciativa es el fruto de un trabajo colaborativo”.Niña Brócoli es un emprendimiento de indumentaria a cargo de Bárbara Castello de Paraná. En referencia a la feria Castello dijo: “me parece muy importante participar de la Feria del Centro. Me encanta porque estamos dentro de un ecosistema emprendedor, conocemos gente, nos reencontramos con colegas, es una gran vidriera. Es una gran experiencia y oportunidad para mostrar lo que hacemos como artista y como diseñadora”.A su turno, Clorinda Mateos, de la marca paranaense Las malas, contó también su paso por la feria. “Es la primera vez que vengo a la Feria del Centro, y la verdad estoy muy feliz de estar acá en Rosario, una ciudad que quiero muchísimo. La feria me dio la posibilidad de conocer a expositores de Córdoba, y de acá de Rosario, de todo Santa Fe. Me llevo muchos contactos y gente que se ha acercado a comprar nuestros productos, que nosotros hacemos con arcilla del río y hechos en torno, pintados a mano, con toda la naturaleza que nos rodea. Estoy muy feliz y es una experiencia hermosa”, destacó.Finalmente, Fernanda Justet del emprendimiento de accesorios de Eco Dreams (Concepción del Uruguay) remarcó: “de la feria me llevo muchos conocidos, experiencias nuevas, comentarios, mucho aprendizaje, porque estamos hablando mucho de las redes, de cómo promocionarnos. La experiencia en general es excelente”.Indumentaria: We don't care (Paraná); Jarupkin (Paraná); Niña Brócoli (Paraná) Suma Emperatriz Diseño Sustentable (Paraná); Heer (Bovril); Angela Maria (Paraná); Lucca (Gualeguay); FAXA ˜ Surf life (Paraná); HECHOHILACHA (Paraná) y ARACNÉ (Cerrito).Objeto: Imperfect (Gualeguay); MadreSelva (Paraná); Adamá Tejidos Deco Crochet (Paraná); Lopinto (Concepción del Uruguay); Tejiendo Alas (Paraná); Paz Ayuso (Gualeguaychú); Flor Kannemann Ilustración (Paraná); Koncreta (Paraná); Amuleto Cerámica (Paraná); Noel Objetos de Autor (La Paz); Yvyrá (Concordia); DM Diseños en Madera (Paraná); Diseño Cartonero (Paraná); Amatra (Colón); Las malas (Paraná); Indra Hierros & Deco (Paraná) e YVY Secretos de la tierra (Paraná).Accesorio: Donata hecho a mano (Concordia); Eco Dreams Design (Concepción del Uruguay); UNNIE (Paraná); Tienda Nómade (Paraná); Sanarteartecuero (Paraná); Arriba las Palmas (Paraná); CELESTINA (Paraná); Hilo cósmico (Colón); Paluncha (Paraná); Caps, gorras camioneras (Paraná); ARANXA (Paraná), Amuletos (Paraná) y Tocados Agostina Ayala (Concordia).