Massa afirmó que buscaría un "Gobierno de unidad" con "radicales y peronistas”

a obligación de convocar a un Gobierno de unidad nacional, más amplio, con radicales, con dirigentes peronistas que acompañaron a Horacio (Rodríguez Larreta), con sectores independiente

Hay dirigentes de otras fuerzas políticas, del espacio de Juan Schiaretti, que no sonaría ilógico que fueran funcionarios de mi Gobierno. Me gustaría ver en el cuarto oscuro a muchos de los que integraron las listas de Horacio en JxC el 22 de octubre

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, afirmó que de ser electo va a "convocar a un Gobierno de unidad nacional" y que integraría su gabinete con "radicales y peronistas que hoy están en el PRO"., manifestó Massa en una entrevista publicada hoy en el diario Clarín.Para el ministro de Economía, las propuestas de los candidatos opositores Javier Milei, de la Libertad Avanza (LLA), y Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio (JxC), lo colocan ante "ls".Consultado por el resultado de las PASO, Massa advirtió que el electorado "cuando vota a presidente, vota personas, no es la suma de las fuerzas políticas", y manifestó que en octubre buscará "invitar a compartir el sueño de todos lo que votaron a (Juan) Grabois, a todos los que votaron a Horacio (Rodríguez Larreta) y que claramente no comparten la idea del 'todo o nada' que planteó Bullrich".", amplió.Sobre sus posibles votantes en octubre, analizó que "hay muchos peronistas que en algún momento se desencantaron y también hay muchos radicales defensores de la escuela pública, de la gratuidad universitaria, de la movilidad social ascendente en la Argentina que no tienen nada que ver con Bullrich y tienen mucho más que ver conmigo, con la identidad de origen del Frente Renovador".Consultado sobre el respaldo público que el expresidente Mauricio Macri le brindara a Milei, Massa consideró que con ese accionar el exmandatario "decidió destruir JxC y empujar a todo el mundo" con el dirigente libertario.Y evaluó que ""."Hay una falta de respeto de Macri a Patricia: la idea de ir empujando suavecito y con gestos a los votantes a Milei", dijo y evaluó que ese accionar "" a su candidatura como diputada del Paralasur.Por eso, Massa analizó que Macri "termina más inclinado a tratar de jugar como fetiche con su nuevo juguete Milei".El ministro de Economía reiteró que Milei y Bullrich "plantean lo mismo" y sostuvo que "los dos soñarían a Macri como ministro plenipotenciario por el mundo consiguiendo inversiones. Milei se animó a decirlo, Patricia todavía no". (Con información de Télam)