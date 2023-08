Cáceres: "Sería bueno que Frigerio prometa mudarse a Entre Ríos"

El ex vicegobernador y Secretario General del PJ, José Cáceres, criticó el perfil del candidato a gobernador de Juntos por Entre Ríos. Dijo que, "como en los tiempos de nuestros caudillos, los porteños vienen a la provincia a ver si nos pueden gobernar".



"Entre tantas promesas que ha hecho Frigerio, entre tantas cosas que dice que va a hacer pero no hizo cuando fue gobierno, sería bueno que prometa mudarse a Entre Ríos y deje de venir de visita", disparó Cáceres y agregó: "Se la pasaron declamando consignas vacías, temas en los que nadie estaría en contra, dicen que la provincia está estancada. Al estancamiento, los paranaenses y entrerrianos, lo conocimos con Frigerio como ministro, cuando tuvimos viviendas paralizadas, hospitales paralizados, rutas paralizadas, solo por nombrar las obligaciones que tenía a su cargo en el gobierno de Macri".



Sobre esa línea, argumentó que, "La gestión de Bordet en Entre Ríos ha sido destacada por distintos organismos independientes por su transparencia, por las obras públicas, por su ordenamiento financiero, por el avance en distintos programas sociales, culturales, y de turismo, al punto de estar en el ranking de las provincias con mayor recepción de turistas del país", señaló.



También se refirió al precandidato a Gobernador del frente Más Para Entre Ríos, Adán Bahl, dijo que, "tomó las riendas en una situación totalmente descontrolada y logró avanzar hacia la excelente realidad que vive hoy Paraná. En el Ejecutivo provincial, con una situación ordenada y en marcha, va a poder dar ese salto de calidad que necesitamos las y los entrerrianos"



"Entre Ríos tiene hombres y mujeres muy capaces. Nuestros candidatos y candidatas quieren ser gobierno porque conocen y aman su provincia, su ciudad, su pueblo. Para Frigerio, llegar a la gobernación es un instrumento para reubicarse en el esquema nacional de su espacio político", manifestó el legislador oficialista y apuntó: "Como en los tiempos de nuestros caudillos federales, los porteños vienen a la provincia a ver si nos pueden gobernar".



Cáceres, agregó que "Este 13 de agosto no es un domingo más de elecciones, es una elección PASO en el marco de los 40 años de Democracia, y por eso felicito a todas las compañeras y compañeros, al mundo de la militancia política de nuestra provincia en general y a quienes militaron arduamente en cada rincón de las distintas localidades. También un especial saludo a las y los trabajadores del PJ, al equipo de nuestro frente, a la junta electoral, por los días de trabajo incansable para cumplir con un cronograma electoral ajustado y poder enviar al correo las boletas como corresponde".