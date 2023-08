Finalizó el escrutinio definitivo para la intendencia de Concordia

Gay: “Tenemos una mínima ventaja, pero queremos ser prudentes”

Finalizó este viernes el escrutinio definitivo tras las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias que se desarrollaron este domingo.Al respecto, el juez federal con competencia electoral, Leandro Ríos, había anticipado aque faltaban “actividades complementarias con los apoderados y los legitimados a participar de estos actos, en función de planteos a resolver en algunas listas” y mencionó que hubo descargos efectuados por agrupaciones políticas de Paraná y Concordia.En el caso de Concordia, se supo que aún resta definir quién ganó la interna dentro del frente Más para Entre Ríos para la categoría de intendente.El escrutinio provisorio de las PASO había dado como ganador al precandidato Ángel Giano (lista N° 311 Concordia lo siente), dejando en segundo lugar a Armando Gay (lista N° 44 Armando Concordia). Sin embargo, dado que había una diferencia de 85 votos entre ambos precandidatos, decidieron esperar al resultado que arrojara el escrutinio definitivo.No obstante, este viernes no hubo una definición debido a planteos que realizaron los representantes de la lista Armando Concordia, que indican que hubo errores en algunas actas. Éstas pasaron a manos del juez Ríos para que dictamine y resuelva.Según se informó, se dispuso la nulidad de un acta y la apertura de tres urnas, tras lo cual habrá una definición del juez Ríos, que será comunicada en las próximas horas.Armando Gay, el precandidato a intendente por la lista 44, Armando Concordia, sostuvo que “nosotros fuimos a la Justicia Electoral al conteo definitivo porque desde nuestro espacio detectamos que había urnas que tenían que ser evaluadas por la justicia electoral, es por eso que esperamos este recuento definitivo", explicó Gay al respecto.En consonancia, hizo mención a la mesa 2770, una urna que fue cuestionada, ya que le daba a las Lista 44 tan solo 4 votos, la cual, en el recuento definitivo arrojó un empate 46 a 46 con la Lista 311.Al respecto, indicó que “pudimos recuperar 42 votos en una elección tan reñida”, por lo que “de acuerdo a nuestra proyección tenemos un resultado que creemos que será favorable, pero no vamos a alentar nada hasta que el tribunal electoral en actas nos diga cuál fue el resultado final de las elecciones en Concordia”.También destacó: “La importancia de la unidad de nuestro Frente Más Para Entre Ríos”. Por lo que “debemos unirnos todos de cara a las elecciones de octubre porque la real competencia no está dentro de nuestro espacio”. Así que “vamos a trabajar con todos en equipo”.Ángel Giano, precandidato a intendente de Concordia por la Lista 311, se refirió al recuento de votos y expresó que “nuestro escrutinio nos da que tenemos pocos votos de diferencia y vamos a esperar la resolución del Juez Electoral con el escrutinio definitivo”.Por otro lado “esperaremos también los argumentos por los cuales se anuló una urna sin abrirse, donde teníamos una diferencia de 8 votos a favor en el escrutinio provisorio, para recurrir a la Cámara Nacional Electoral solicitando su apertura”.El actual intendente de Concordia, Enrique Cresto, se expresó tras el escrutinio definitivo y aseguró que “ganó el peronismo y ganó Concordia”“Luego del recuento, la corrección de errores y la verificación de determinadas situaciones con la presencia de todas las partes involucradas, los datos que registraron nuestros asesores legales favorecen a la Lista 44 Armando Concordia”, expresó.Indicó que “aún debemos esperar la publicación de los resultados definitivos en la web oficial de la Secretaría Electoral (el juez Leandro Ríos nos informó que este trámite se formalizará el próximo domingo)”.En consecuencia, “le manifestamos al compañero Ángel Giano, a los miembros de su lista y a todos los precandidatos y precandidatas de las diferentes expresiones del peronismo nuestras felicitaciones por la campaña realizada y el firme compromiso de nuestro espacio de militar juntos por el triunfo del peronismo en las elecciones generales”.También “queremos expresar nuestras felicitaciones al equipo de compañeros y compañeras que disputarán concejalías en las elecciones generales”.Del mismo modo, “reiteramos el profundo agradecimiento a cada compañero y compañera que formó parte de esta campaña por el gran trabajo militante que llevaron adelante, así como también a todos los votantes que respaldaron las propuestas de la Lista 44”.En estas elecciones, “ganó Concordia, porque todos expusimos nuestros proyectos e ideas para enriquecer el debate democrático y el electorado se pronunció en las urnas. También, sin dudas, ganó el peronismo. Porque las internas motivan, movilizan y encienden los motores para el gran desafío de las elecciones generales”.Ahora “es importante avanzar juntos, con las banderas peronistas de justicia social e igualdad de oportunidades bien en alto y con la determinación y compromiso de consolidar en Concordia el triunfo de nuestros compañeros Adán Bahl, Gustavo Bordet y Sergio Massa”.