Formalizan sesión especial pedida por la oposición para tratar ley de alquileres

La Cámara de Diputados formalizó la citación a una sesión especial para el miércoles 23 de agosto para debatir una reforma de la ley de alquileres impulsada por bloques de la oposición.



Si bien inicialmente los legisladores de Juntos por el Cambio impulsaron la derogación de la norma que entró en vigencia hace tres años, al no contar con el consenso necesario esa posibilidad lo que acordaron distintos bloques de la oposición fue convocar a una sesión especial para reformar la actual ley.



El secretario parlamentario Eduardo Cergnul envió a los diputados una nota convocando a la sesión especial para el miércoles a las 12, donde se tratarán los dictámenes de cambios a la ley de alquileres existentes en el cuerpo.



Juntos por el Cambio, Córdoba Federal, Juntos por Rio Negro, Identidad Bonaerense, Avanza la Libertad (que hoy forma parte de JXC), y La Libertad Avanza -conducida por el candidato presidencial Javier Milei- pidieron una sesión para tratar la reforma de la ley que regula los contratos entre propietarios e inquilinos.



Si bien el pedido fue rechazado desde el Frente de Todos, que aún no definió si dará quorum, desde la fuerza aseguran que si la oposición consigue el número necesario bajarán al recinto para defender su dictamen de mayoría, en el que se mantienen los ejes centrales de la ley que está vigente, a la que pretenden sumar beneficios fiscales para los propietarios que pongan su vivienda en alquiler.



El proyecto que tiene dictamen de mayoría deja vigente el plazo de tres años de los convenios entre inquilinos y propietarios y una actualización anual, que será ajustado según un mix entre la evolución salarial y la inflación.



En el bloque oficialista consideran que la solución no está en quitar derechos a los inquilinos, sino en sumar incentivos para mejorar la oferta.



Por su parte, la oposición hoy mantuvo un nuevo encuentro, vía zoom, en una reunión ampliada en la que participaron los jefes de los once bloques de JXC, Córdoba Federal, Juntos por Rio Negro, que estuvieron trabajando en la reforma de la ley de alquileres.



En la oposición se mostraron confiados en poder sumar el quórum de 129 diputados el miércoles 23 de agosto, aunque para ello deberán contar con asistencia perfecta y buscar sumar a legisladores de otros bloques como los tres libertarios que firmaron el pedido de sesión.



JXC tiene 117 diputados; el interbloque Federal cuenta con 8 legisladores; Juntos por Rio Negro con dos; y La Libertad Avanza con 3.



Desde la oposición esperan sumar también a 2 diputados de SER-integrado por el gobernador electo de Santa Cruz Claudio Vidal- y del MPN, que responde al mandatario electo de Neuquén, Rolando Figueroa.



Para la oposición tener 129 votos es clave para cumplir el objetivo de rechazar el dictamen de mayoría, y poder poner a votación el dictamen de minoría, ya que hay acuerdo en ir por una reforma en lugar de una derogación como impulsaba inicialmente el Pro, en especial los diputados que responden a Patricia Bullrich.



Ese despacho propone reducir los contratos de tres a dos años y establecer un sistema de actualización de los alquileres cada tres meses contra los doce meses que rige en la actualidad.



En este último punto, fuentes parlamentarias señalaron que aún discuten la redacción del dictamen de minoría y que este análisis se podría prolongar hasta el mismo día de realización de la sesión especial.