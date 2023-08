"Me da vergüenza lo expresado por Milei", les dijo Bahillo a empresarios chinos

Foto 1/2 Foto 2/2

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, afirmó hoy que "como argentino me da vergüenza lo expresado por Milei sobre las relaciones bilaterales con China", al reunirse con los directivos de la empresa china Grain Reserves Corporation Group Limited (Sinograin).



"Como funcionario me preocupa enormemente que un candidato a presidente tenga tanto desconocimiento sobre la importancia de las relaciones comerciales que hay entre Argentina y China", señaló Bahillo al destacar que "China es un socio comercial clave para el desarrollo productivo y económico de nuestro país con el que tenemos lazos históricos de amistad y cumplimos 50 años de relaciones diplomáticas, y como argentinos no podemos dejar de remarcar lo peligroso que es que se atente contra las relaciones bilaterales".



Durante el encuentro se abordaron cuestiones vinculadas a seguir fortaleciendo el intercambio comercial, en base al interés de la compañía asiática sobre la posibilidad de poder aumentar la exportación de soja y aceite de soja el año entrante.



El Vicepresidente de Sinograin OU Zhaoda hizo un repaso de las compras de granos y aceite de soja a la Argentina desde el 2020 y destacó el firme interés de la compañía de profundizar los lazos comerciales con nuestro país a futuro.



Bahillo resaltó que "uno de los ejes de gestión del ministro de Economía, Sergio Massa, es ampliar el intercambio comercial en productos con valor agregado, tecnología y transferencia de conocimiento" por lo que "queremos escalar en nuestras relaciones comerciales con China y confiamos en el apoyo de Sinograin".



Sinograin es una empresa estatal china procesadora de porotos de soja y responsable del manejo de las reservas estatales de granos y aceite de soja de su país que, desde su fundación en el año 2000, se ha convertido en una de las corporaciones de almacenamiento y transporte de granos más grande y de mayor alcance en China,.



Del encuentro participaron el subsecretario de Agricultura, Delfo Buchaillot; el responsable de Relaciones Internacionales y Riesgo Agropecuario, Ariel Martínez; el director de Relaciones Internacionales, Maximiliano Moreno; el director de Cooperación y Negociaciones Bilaterales, Santiago Bonifacio; y Mayra Medina, de la misma dirección nacional.



Mientras que por la compañía estuvieron el presidente de Sinograin Oils Corporation, Gai Zhaoju; el vicepresidente, Ou Zhaoda; Zhang Guohua, el director General; Yang Zan y Wu Yunlu.