Domínguez: “No jueguen con los trabajadores para mejorar el resultado electoral”

La Secretaria Adjunta de UPCN, Carina Domínguez, se refirió a una convocatoria de la UADER para una reunión. “Desde hace tiempo, UPCN está pidiendo a la Universidad Autónoma de Entre Ríos un ámbito para analizar y resolver la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran trabajadores y trabajadoras que no revistan en un cargo de planta permanente; una problemática de muchos años”, afirmó la representante gremial.



“En lo que va de 2023, nuestra lucha incluye la presencia de la comisión directiva en una reunión del Consejo Superior en febrero, la presentación de un documento, el pedido de una paritaria sectorial, entre otras intervenciones que el gremio hizo públicas y por lo tanto, son perfectamente verificables, sin lograr ser convocados por las autoridades de la institución”, dijo Domínguez.



Al respecto, recordó que “en febrero, la UADER emitió una Resolución en respuesta a nuestra demanda referida a creación de cargos y de un escalafón, donde se nos informó que debíamos llevar el planteo al Poder Ejecutivo porque ´el otorgamiento de estabilidad a los trabajadores es potestad del Poder Ejecutivo Provincial, de igual modo la creación de un escalafón especial y/o un adicional específico para los agentes de la UADER´”, resaltó.



“En ese marco podría sorprender, aunque no tanto, la convocatoria que recibió el gremio, para una reunión el jueves, cuatro días después de las PASO, con el objetivo de darnos a conocer un preproyecto de ley con el fin de abordar la creación de cargos”, sostuvo la representante de Upcn y agregó que “desconocemos de qué trata ese preproyecto, quién lo va a presentar. Como organización gremial no nos han dado ninguna participación”, afirmó.



“Advertimos que un proyecto viable, más aún si se trata de crear cargos, debe tener la correspondiente previsión presupuestaria. De otro modo, es jugar con las necesidades y expectativas de los trabajadores de la Universidad”, dijo Domínguez.



“En UPCN sabemos perfectamente lo que significa un cargo para un trabajador; pero nos importa poner este tema al margen de especulaciones electorales, como son las que están haciendo las autoridades de la Universidad que hace tiempo y públicamente, han expuesto su adhesión a la propuesta de Juntos por el Cambio con posicionamientos personales que no cuestionamos, pero que no deberían teñir las políticas institucionales”, la precandidata a diputada provincial.



“En UPCN somos responsables y no nos negamos a atender esta problemática, pero pedimos seriedad para tratar los problemas de los trabajadores. Estamos a días de la presentación del proyecto de presupuesto 2024. ¿Se analizó incorporar la creación de cargos para UADER en la ley de leyes en lugar de una ley específica que podría dar lugar a un gran titular en beneficio de una parcialidad política, pero no, una solución concreta para los trabajadores? ¿Se analizó la posibilidad de institucionalizar ese análisis en el marco de la paritaria sectorial donde efectivamente con la participación del gobierno podríamos tener certeza de la previsión presupuestaria para pasar de una ilusión a una propuesta cierta? Creemos que esas alternativas son consistentes para atender esta problemática”, sostuvo la dirigente de Upcn.



“No usamos a los trabajadores. Reclamamos responsabilidad. En UPCN, defendemos a los trabajadores, no somos comisión de aplauso y muchos menos nos vamos a prestar para un engaño con fines electorales”, remarcó la gremialista.