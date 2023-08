Milei descartó acuerdo con JxC y dijo que sacó “el doble de votos” que Bullrich

Economía El impulsor de la dolarización explicó cómo podría aplicarse esa medida

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, afirmó que “no hay ninguna forma de acuerdo con Juntos por el Cambio”, señaló que sacó el "doble de votos" que la postulante de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y reiteró su postura de “cerrar el Conicet” porque "no produce lo mismo que la NASA".Al respecto, Milei descartó cualquier "forma de acuerdo con JxC" y marcó: “Nosotros estamos preparados para ganarle a Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Si están preocupados de JxC, que se bajen ellos".El diputado nacional, sobre un eventual ballotage con JxC o Unión por la Patria, expresó: “Está claro que si llegamos al ballotage con (Sergio) Massa le ganamos caminando, igual que a Bullrich, porque nosotros le sacamos el doble de votos, ella sacó 17 puntos”.Además, el economista reiteró su postura de cerrar el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).“El Conicet hoy tiene 35 mil personas. La Nasa tiene 17 mil. El Conicet no produce lo mismo que la Nasa. Por eso, hay que cerrarlo”, indicó el candidato.En relación con este tema, el economista destacó que en un eventual gobierno priorizará “las ciencias duras”.“Basta de estudiar al rey León y Arjona. Eso lo puede analizar el sector privado”, señaló la compañera de fórmula de Milei, Victoria Villarruel, también presente durante la nota.El candidato confirmó que tendrá una reunión con autoridades del Fondo Monetario Internacional el viernes a las 10.“Nosotros no tenemos un problema con el FMI, porque nuestras metas fiscales son más ambiciosas que las del FMI”, destacó.Y agregó: “El ajuste lo va a pagar la política, vamos a hacer un ajuste más fuerte que lo que paga el fondo. Vamos a terminar con la obra pública, a acabar con las transferencias discrecionales, los subsidios económicos, privatizar empresas del estado y terminar con los regímenes de privilegio"."Nosotros nos sentamos con fondos de inversión de altos riesgos para que nos presten 30 mil millones de dólares", dijo Milei.