¿Son lo mismo Milei, Trump y Bolsonaro?: las diferencias y sus similitudes

Las diferencias entre Bolsonaro, Trump y Milei

Perfil comercial y no nacionalista

El fenónemo disruptivo que sacudió en las urnas Javier Milei el domingo empezó a ser comparado abiertamente tanto por sus oponentes como por los adeptos libertarios concon los expresidentes de Estados Unidos y Brasil.. Lo mismo hizo con las, le deseó suerte un día antes del domingo de elecciones en Argentina.En la Cancillería no salen del asombro ante la figura irracional de Milei,y en los ámbitos de análisis de la política exterior se plantean interrogantes, dudas y sorpresas al evaluar las cercanías del candidato libertario con Trump.Según la evaluación que hicieron antediplomáticos, exembajadores y funcionarios de la diplomacia,, que buscan salir del molde de la política tradicional y se aferran a recetas aparentemente innovadoras en materia de política económica, y social.En una entrevista que concedió hace dos años al diario brasileñoy anunció lo que estaba por venir su agenda como "un proyecto que va en contra de todo lo que sea socialismo o comunismo". Las predicciones se hicieron realidad.Sin embargo, está claro queA la vez, la diferencia con Trump es quey antes tenía el antecedente de la derecha del Tea Party; en el caso de Milei carece de antecedentes de estructura partidaria., dijo Luis Savino del Centro de Estudios Americanos.Conocedor a fondo de la política norteamericana Savino admite quey quienes emocionalmente se identifican con el malestar hacia la dirigencia política tradicional.Pero Savino cree que el fenómeno de, sobre todo en América latina.Para el exembajador argentino en Brasil Juan Pablo Lolhé,Entre las similitudes encontradas entre los tres referentes de derecha, el embajador argentino Max Cernadas dijo a El Cronista que tanto Trump como Bolsonaro y Milei comparten la idea de; la intuición sobre el razonamiento; lo irracional sobre lo racional; los intereses por sobre los valores; las decisiones individuales por sobre las colegiadas y los hechos por sobre las leyes".Marcelo Elizondo que se especializa en comercio internacional también encontró la similitud entre Bolsonaro, Milei y Trump al evaluar que son dePero a la vez, el analista en política exterior cree que "Milei muestra no pocas diferencias con los otros dos.y se han apoyado en estructuras políticas preexistentes (Trump el más viejo y tradicional partido estadounidense y Bolsonaro en algunas fuerzas organizadas partidarias que eran menores y a la vez sobre estructuras como el ejército o las iglesias evangélicas)".Y Elizondo encuentra otra de las grandes diferencias de los expresidentes de Brasil y Estados Unidos con Milei: el argentino es un outsider sin estructura."Es un defensor del liberalismo y de la internacionalidad. No es un proteccionista. Ni un industrialista como Trump o Bolsonaro. Es más moderno en esas ideas y su metodología de comunicación y sus propuestas de implementación son más simplistas que lo tradicional como las de Trump y Bolsonaro", añadió Elizondo antePara el exembajador argentino Felipe Fridman, el candidato presidencial, la cuestión de género o la portación de armas.Pero también hay coincidencias en los tres en cuanto a. Es decir, no hay consenso y las sociedades están divididas en porcentaje iguales. Esa es también la discusión presente en estas elecciones".Trump hablaba de la idea de "drain the swamp" (drenar el pantano) para mencionar la limpieza de la política tradicional, Bolsonaro identificó a "los comunistas" como sus oponentes de la izquierda que encarnaba en Lula Da Silva y ahora,como elemento disruptivo. Pero los tres están hablando de lo mismo:En esta misma línea de análisis, Juan Battaleme, profesor de la UBA en política exterior y experto en temas militares cree que la propuesta diferenciadora de los tres dirigentes los sitúa en la figura deAdemás, hay un dato diferenciador de Bolsonaro y Trump con Milei.. Pero a la luz del resultado de las PASO ese no parece ser un impedimento para el candidato presidencial libertario en su carrera a la presidencia. Fuente: (ElCronista)