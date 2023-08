Casaretto: “no tiene techo la caída de votos del enviado de Macri en Entre Ríos”

En una columna de opinión, titulada “no tiene techo la caída de votos del enviado de Macri en Entre Ríos”, el diputado nacional, Marcelo Casaretto, hizo un análisis sobre los resultados de las elecciones PASO en la provincia.Al respecto, el legislador sostuvo que “el domingo en las elecciones PASO el pueblo entrerriano se expresó a través del voto. Y su mensaje fue que el mejor candidato para ser el próximo Gobernador de Entre Ríos es Adán Bahl”, mencionó en un comunicado enviado a este medio.“Es un respaldo muy importante a la propuesta política de Más para Entre Ríos y en particular, a la figura del actual Intendente de Paraná, para ganar en octubre y llevar la transformación que realizó en la capital entrerriana, a toda la provincia”, consideró Casaretto.Por otra parte, se mostró “optimista en base a nuestras convicciones y también viendo los números. Hace tres meses, lo dijo el Gobernador Gustavo Bordet, la diferencia era de 20 puntos a favor de la oposición. El domingo esa diferencia no sólo se acortó, sino que se superó por más de 4 mil votos. Esto a pesar de que fue una campaña corta y con poco conocimiento de Bahl en algunas localidades, sobre todo en la Costa del Uruguay”, recordó el legislador.“Más para Entre Ríos ahora sólo puede crecer, mientras que, del otro lado, los porteños se van a pique. El pueblo entrerriano reprobó que el enviado de Macri en Entre Ríos no cumplió su palabra. En 2021 obtuvo una banca como Diputado Nacional pero después tuvo récord de ausencias. No fue a trabajar, no defendió los intereses de la provincia y los entrerrianos cuando tenía que hacerlo”, consideró en el escrito y agregó: “¿El resultado? Frigerio perdió más de 170 mil votos en estos dos años”, afirmó.“Hoy, que tanto se habla de pisos y de techos electorales, lo que no tiene techo es la pérdida de votos del enviado de Macri en Entre Ríos”, dijo Casaretto y agregó que “no le alcanzó el exorbitante gasto de campaña (un millón y medio de pesos por día, sólo en las primeras tres semanas). No le alcanzó prohibirle al otro candidato de su espacio político pegar boleta con las propuestas nacionales. No le alcanzó tanta foto y cartel, porque lo que se votan son gestiones, y en eso Más para Entre Ríos tiene mucho para mostrar”, disparó el diputado.Por otra parte, afirmó que “en octubre las y los entrerrianos nos jugamos nuestro futuro, que no está en Buenos Aires, ni en los que del 2015 al 2019 rompieron todo, sino acá, con un Gobernador como Bahl, que tiene una forma de gestionar que funciona, para seguir desarrollando el potencial de cada pueblo y ciudad”, concluyó.