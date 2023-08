Gainza: “Hicimos una campaña muy propositiva, clara y de mucha recorrida”

Emanuel Gainza ganó la interna de Juntos por el Cambio para la intendencia de Paraná pero además, fue el candidato más votado en la capital entrerriana.Este lunes estuvo en el programa, de, donde analizó los resultados de las Elecciones PASO y adelantó cómo trabajará junto a su equipo de cara a las Elecciones Generales del 22 de octubre.“Este domingo se hizo larga la elección, ese cuarto oscuro con tantas boletas, con tanto papel y categorías complicó la votación, pero también el escrutinio, el conteo final de los votos. Pensando en la elección de octubre habrá menos boletas, creo que será más simple y nos da estos dos meses para reforzar los conceptos que tienen que ver con el corte de boleta para evitar votos nulos y que cuando vayan al cuarto oscuro lo puedan hacer con más confianza y practicidad, que haya menos cola y sea más dinámico”, expresó respecto al desarrollo de la jornada electoral.Indicó que “es importante que haya un acuerdo político después de las elecciones para que cambiemos el sistema.. El costo de impresión y distribución es muy grande”.Por otra parte, agradeció a los paranaenses por el acompañamiento en las urnas y expresó: “estamos muy contentos ypensando en los dos meses que quedan de campaña, donde además de seguir proponiendo y profundizando nuestros métodos de campaña,. Competimos con otras cinco listas dentro de Juntos por el Cambio, éramos el espacio con mayor cantidad de propuestas dentro de la interna. Superamos la primaria y con un número muy contundente pudimos ganar la categoría de más votado en Paraná”.Señaló que, si bien aún se están procesando datos sobre las mesas de votación, “en las seccionales de tradición radical, como el centro, seccionales grandes como la octava, la doce, nos ha ido muy bien. En seccionales donde el PJ tiene buenos resultados hemos sido muy competitivos. En casi todas las actas que hemos tenido, en la interna hemos salido primeros en casi todas las mesas. Creo y estoy confiado en que, de acá a octubre, vamos a poder integrar a todos los precandidatos que compitieron en Juntos por el Cambio y que vamos a ser más competitivos de lo que fuimos en esta elección”.Por otra parte, remarcó que tras las PASO “Se va a simplificar todo el proceso de cara a tener una campaña más ordenada y el cuarto oscuro más limpio en cantidad de boletas”.Se refirió también a los resultados electorales que tuvo Javier Milei, de la Libertad Avanza, en todo el país. En ese sentido, consideró que “expresa una disconformidad con el sistema político tradicional. Ahí tenemos que hacer una gran mea culpa y responsabilidad de saber por qué la gente no está conforme con las dos expresiones tradicionales que ha tenido la Argentina, en términos de ponerlo como radicales y peronistas o de Juntos por el Cambio y Frente de Todos”.No obstante, indicó que “me parecen positivos muchos temas que Milei trajo a la discusión política, que nosotros los hemos incorporado a nuestra plataforma de gobierno como, por ejemplo, bajar la presión tributaria al sector privado, ayudar a simplificar trámites para que quien quiera emprender en una ciudad o en el país tenga facilidades, que lo pueda hacer de manera más dinámica y directa. Hemos presentado muchas propuestas vinculadas a quita de tasas, eliminación de trámites burocráticos, ayuda con líneas de créditos blandos. Esas cosas son positivas a la discusión”.Consideró que “Juntos por el Cambio, que fue la segunda fuerza más votada, tiene ahora el desafío, como lo tenemos nosotros en lo provincial y lo local, de. Creo que no alcanza solamente con una foto de la unidad, sino que además”.“Se nos va a facilitar un poco el trabajo en lo local porque. La gente nunca se equivoca cuando vota. Nuestro desafío es poder ser más competitivos, pero también ser más claros al momento de la propuesta”, añadió.Analizó también los resultados electorales en Paraná y explicó: “Teníamos entre 14 y 15 candidatos a la intendencia. Teníamos una PASO nacional, una PASO provincial y, aún así, sin ser oficialismo en la ciudad, con el candidato a gobernador del oficialismo siendo el intendente de la ciudad de Paraná, tuvimos un resultado muy favorable. Creo que eso también habla de una forma que estamos planteando, que tiene que ver con una renovación generacional.”.Indicó que “. Mi proyecto político tiene casi 10 años trabajando, recorriendo. Me ha tocado ser candidato a concejal y perder en 2011. Me ha tocado poder ganar en 2015. En 2019 me tocó competir en una interna, perder y acompañar al que ganó. Y ahora en 2023 me toca representar a Juntos por el Cambio en esta próxima elección. Soy muy optimista de que, si hacemos una gran campaña, centrada en propuestas, vamos a tener un gran acompañamiento y tenemos mucho para crecer”.“Tendremos dos meses, que es un tiempo bastante prudencial, para profundizar muchas propuestas. Nos va a dar margen para que lo que no alcanzamos a hacer estos meses previos los podamos profundizar hasta octubre. Hay muchos temas que he hablado con Rogelio Frigerio que tienen que ver con la atención en los centros de salud, que implica que la provincia trabaje en conjunto con los municipios. Lo que pasa en jardines maternales, trabajando en conjunto para los maestros, para el personal pedagógico. Lo que tenemos que hacer en términos de inseguridad, la policía de la provincia tiene que trabajar con el municipio en prevención del delito, tener un mapa del delito y compartirlo. Al 911 hay que sumarle cámaras municipales. Hay muchos temas que vamos a poder profundizar en términos de propuestas”.Habló también sobre la cantidad de votos en blanco que hubo en Entre Ríos y opinó que “quizás fue gente que no quiso acompañar a ninguna categoría. También está esto de la confusión y el tiempo que llevó elegir en el cuarto oscuro, esto de que las boletas eran muy largas. Lo que le diría a la gente es queLes pedimos que no dejen de ir a votar y que elijan por una opción”.