Bahl: "Mis propuestas son tangibles frente a un sector que propone un sueño"

Más de 800 mil entrerrianos concurrieron a las PASO, representando el 74,03% del padrón electoral de 1.143.459 personas habilitadas, superando el promedio nacional., con la mayoría de las 3334 mesas escrutadas.En una entrevista exclusiva con Quién dice Qué, Bahl compartió sus reflexiones tras este contundente éxito electoral. "Nuestro objetivo era ser el frente más votado y fue alcanzado. Era lo que teníamos planificado, atentos a que mi cara (excepto en Paraná y sus alrededores), era prácticamente desconocida en toda la provincia. Era un gran desafío y hoy esa barrera psicológica está superada; paulatinamente en estos 45 días de campañas fuimos recorriendo, tomando contacto y nos fuimos haciendo cada vez más conocidos y creo que el día de ayer también nos visibiliza de manera muy fuerte".Bahl resaltó el proceso de legitimación que representa una alta participación ciudadana, expresando su agradecimiento a fiscales y autoridades de mesa, clave para el correcto funcionamiento del proceso electoral. Analizando la estrategia de unidad entre distintos candidatos, señaló que la simultaneidad de elecciones evitó gastos innecesarios y evitó balotajes múltiples."Retomo mi función, pero seguramente en algunas semanas volveré a tomar licencia para continuar hasta las generales", adelantó sobre su próximo enfoque. En cuanto a la estrategia de presentar a todos los candidatos juntos, Bahl indicó: "Si, pero aparte de ser una cuestión de simultaneidad que puede interpretarse como una estrategia, que de hecho lo es, pero es parcial. En ese momento se repite que no teníamos que invertir más de mil millones de pesos (que tendríamos que haber pagado todos los entrerrianos) por hacer el desdoblamiento. También el hecho de que, si hay balotaje, los entrerrianos deberíamos ir cinco veces a votar".Sobre la alta cantidad de votos en blanco, atribuyó este fenómeno a la sobrecarga de boletas y la inclusión de muchos partidos vecinalistas con pocos cuerpos en la elección.En relación a su campaña hacia las elecciones generales y al fuerte apoyo a sectores de derecha, Bahl subrayó la continuidad de su propuesta tangible. "Hay que reconocer que la gente ha confiado y hay que respetar que haya una migración importante. Nosotros vamos a seguir con la misma propuesta, en este momento se han recuperado más de 150 mil votos de hace dos años, nos ha dejado como el candidato más votado, ese es un número significativamente importante, el hecho de que vamos teniendo mayor reconocimiento también, que nuestra gestión municipal donde se ha transformado la ciudad, se más conocida en la provincia genera más empatía".Podemos mostrar lo que hemos hecho en la ciudad, como se ha transformado, tenemos un municipio ordenado que está bien económicamente. Un modelo de gestión que logra transformar la ciudad y la capital de todos los entrerrianos, que genera muchas expectativas, la ciudad de Paraná esta con pleno empleo, que no quiere decir que a la gente le alcance el dinero, pero nos referimos a que hay menos de un 4% de desocupación". "También hay muchas actividades conexas de la economía, este fin de semana vamos a tener la feria del libro que es la más importante del país, después de la de Buenos Aires. Esto quiere decir que no solo somos un municipio que presta servicio, que pone énfasis en las obras, hemos tenido un accionar contundente en todos los barrios, muchas veces se dice que se trabaja poco para los barrios". comentó."En cada uno de los motores de la economía, ponemos nuestra impronta. A la cultura la vemos como una industria cultural, queremos que nuestros artistas vivan de su talento, por eso la feria del libro, la feria de Salta y Nagoya, por eso el Juan L Ortiz, que va a ser el centro regional de cultura más importante, que va a quedar como un lugar atractivo y que está vinculado con las actividades privadas que hay de teatros y vinculado con toda la actividad que hay alrededor de la plaza Sáenz Peña. Todas esas cosas han hecho que nuestra ciudad, comience a sentir en los vecinos un orgullo", desarrolló.Asimismo, resaltó:En otro orden de ideas, expresó:Ante la consulta sobre si buscará los votos de su contrincante, Bahl hizo hincapié en la importancia de la unión entre partidos y el respeto a las distintas trayectorias políticas.Sobre su victoria en Villa Paranacito, Bahl compartió su cariño por la localidad y cómo su trabajo previo como ministro de gobierno lo llevó a conocerla profundamente. "Es una localidad que conozco muchísimo porque cuando estaba de ministro de gobierno fue muchísimas veces, hay un gran cariño y cuando ingresamos a esas localidades encontramos muchos amigos, hay confianza, confía en nuestra palabra porque siempre fuimos de frente, le dijimos la verdad y nunca le mentimos. Hemos cosechado un triunfo muy importante en una localidad que es emblemática para la oposición".Sobre la repetición de la cámara de senadores en octubre, Bahl expresó: "Cuando yo fue vicegobernador, eran ochos de un partido, ocho de otros, uno vecinalista y pudimos trabajar sin ningún tipo de problemas, esa es una conducción política, de trabajar en conjunto porque cuando realmente se quiere defender los intereses de la provincia y los derechos de los entrerrianos, es muy fácil ponerse de acuerdo. Yo creo que vamos a ganar muchos más cenadores, pero veremos el 22 de octubre".En la misma línea, aseveró: "Teníamos un objetivo y ha sido cumplido. Yo necesitaba apuntalarme en los gobiernos locales porque al haber estado tres años y medio de intendente y no haber salido, solamente era una persona conocida en Paraná y en Paraná Campaña pero ahora ya empieza un nuevo proceso de reconocimiento y ha sido muy virtuoso porque cada proceso que hemos ido avanzando ha sido con una imagen positiva porque podemos mostrar. Cuando hicimos el proceso de las PASO, insistimos en que los candidatos locales tengan una campaña en base a propuestas, que no se agredan, que no pierdan energía negativa".Consultado sobre la posibilidad de cambiar el sistema electoral en Entre Ríos, Bahl indicó: "Eso depende de la legislatura y habrá que verlo, lo de ayer con respecto a la cantidad de boletas y el costo de boletas es un tema que tenemos que pensar en todos los partidos. Por otro lado, siempre ínsita que tiene que haber una participación de las minorías, habrá que ver los porcentajes por supuesto que tiene que ser competitivo, de hecho, la oposición tuvo minorías y no logro alcanzar las minorías así que es de alguna manera, en democracias, un elemento valioso, pero hay que ser competitivo para poder alcanzarlo".Para concluir y sobre los resultados nacionales, manifestó:, y añadió que: "vamos a insistir con nuestras propuestas. En esta elección vamos por nuestra provincia, por nuestros productores, por los maestros, por los que generan puestos de trabajo, acompañarlos, ayudarlos, fundamentalmente siempre mirando nuestros jóvenes y nos sentimos orgullosos de nuestra provincia y vamos a trabajar como lo hemos hecho en Paraná, transformando la provincia".