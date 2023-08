Etchevehere: “Creemos que somos el camino adecuado”

fue uno de los políticos que mayor apoyo recibió en las elecciones PASO realizadas este domingo 13 de agosto. Junto con La Libertad Avanza, fue la tercera fuerza que más voto sacó en la provincia en disputa de la Gobernación. Quedó detrás de Adán Bahl y Rogelio Frigerio. Hoy estuvo en, que se emite porEn primera instancia, aseguró la confianza que se tenía de cara a los comicios realizados ayer: “Te tengo que ser sincero.. Nos sentimos en un primer momento, por el entusiasmo que tenemos en cada uno de los sectores sociales y económicos de la provincia, que estamos en ese camino. La gente nos está acompañando y se siente incómoda con este crecimiento. Es un resultado normal de lo que se ha trabajado”.Asimismo, autodefinió al movimiento como una que “no cuenta con grandes estructuras, con cajas del Estado, con maña de la vieja política”. En la misma línea, reafirmó: “La gente está con nosotros, busca un cambio”.Por otro lado, hizo mención al voto joven, que fue clave para estas PASO: “”.La victoria de Javier Milei y los buenos resultados en el plano provincial y en Paraná no pasaron desapercibidos para Etchevehere. En su caso, analizó: “”.En el caso de La Libertad Avanza, subrayó que se diferencia de los otros espacios políticos porque “nos consideramos un simple instrumento ciudadano. Cumplimos la tarea y luego tenemos que dar un paso al costado. Tenemos que dejar a otra gente para que se renueve la energía y no un gran historial de lo que has logrado vos con respecto a una función pública”.Más allá de los buenos resultados, el candidato a la Gobernación de Entre Ríos prefirió ser cauto: “. No estamos viendo lo que está pasando en la política tradicional que administran cómo se van decreciendo. Este fenómeno, que lo consideramos natural, se va a seguir dando. Es un proceso que va a parar, está comenzando”.. Esa cultura de trabajo tiene que estar signada por una identidad entrerriana que está perdida y creemos que estamos cumpliendo esos pasos”, agregó.Consultado sobre qué lo llevó a involucrarse en la política, Etchevehere mencionó: “No podemos seguir en este status quo que nos ha significado, en el caso de Entre Ríos, los índices de pobreza más alto del país. Cualquier lectura que haga, tengo que tener eso como objetivo para revertirlo”. Además, criticó a otros espacios: “Ahora nos estamos acordando de las plazas y de las calles, pero la pobreza sigue ahí. Eso nos tiene que conmocionar, preocupar y resolver todos los días. Por eso nosotros queremos ser gobierno”.Para el caso de Entre Ríos, puntualizó cómo acabaría con la pobreza: “Tenemos que referenciar todas las economías regionales. Lo tenemos que poner como centro”.Sobre el eje para las elecciones generales, afirmó que “el eje tiene que ver con un trabajo mucho más profundo porque sentimos que recién nosotros empezamos a que nos conocieran. Somos una expresión nueva, joven y poco conocida. Sabíamos que la primera carta de presentación tenía que ver con lo que pasó ayer por la tarde”. También expresó que a futuro esperan reunirse con la mesa de trabajo de La Libertad Avanza para ampliar el espacio político.