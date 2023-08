“La sociedad argentina expresó su bronca”, dijo Schiaretti

El ahora candidato a presidente, Juan Schiaretti habló con la prensa y analizó los resultados de las PASO. El espacio del gobernador quedó segundo en la provincia, a seis puntos de Javier Milei. "La sociedad argentina expresó su bronca. Por eso lo de Milei fue un aluvión de votos en el país”, analizó.



“Nosotros somos de hablar poco y de hacer mucho y de hacer lo que tenemos que hacer. No entramos ni en peleas ni roscas, y tampoco favorecemos la grieta”, dijo Schiaretti, en el marco de obras de urbanización en Malvinas Argentinas, repitiendo casi textual los tramos del discurso que dio el domingo por la noche en el Quorum Hotel, cuando comenzaron a instalarse las primeras tendencias.



“Creemos que en nuestro país falta volver a la cultura de la producción y el trabajo. Entendemos que en nuestro país falta federalismo, por esto todo es más barato en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)”, expresó Schiaretti.



Ante la consulta de cómo veía la devaluación ejecutada por el Gobierno nacional este lunes, Schiaretti dijo que ve a la Argentina “cada día peor”. La devaluación generará una nueva “remarcación de precios”, agregó.



“En Córdoba, en particular, no me sorprendió el resultado de Milei. En los últimos días veía que la intención de voto de Milei crecía y crecía, y así se dio”, expresó Schiaretti.



¿Lo sorprendió la elección de Milei?, preguntó la cronista de Radio Universidad. “La sociedad argentina expresó su bronca. Por eso lo de Milei fue un aluvión en el país”, analizó el gobernador



En otro tramo de su intercambio con la prensa, el ahora candidato a presidente por Hacemos por Nuestro País dijo que “lo de ayer, que fue un aluvión de votos, expresa el descontento y la bronca con cierta dirigencia política”.