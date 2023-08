“Se recuperaron unos 150 mil votos”, dijo Bahl tras las elecciones PASO

Adán Bahl, fue el candidato más votado en la categoría de gobernador en las elecciones PASO del domingo. Logró 267.670 votos (el 32 por ciento de los sufragios). Bahl, aspira a suceder a Gustavo Bordet, quien ya va a cumplir dos mandatos seguidos y no tenía otra reelección, pero es candidato a diputado nacional.



“Estamos contentos de haber hecho una muy buena elección, el objetivo era ser el más votado y eso se alcanzó. Es una alegría para las personas que militan, los empresarios, las familias, quienes trabajan y producen y lo hacen en un marco de libertad y resto”, dijo Bahl a Elonce al dar cuenta que “se venció algo muy importante: antes era una persona desconocida, solo me reconocían en Paraná y se sabía de las en la ciudad”.



“De ahí para adelante solo podemos crecer, se recuperaron unos 150 mil votos de las elecciones pasadas: estamos con mucha confianza y compromiso”, amplió el candidato.



Sobre la Libertad Avanza



Bahl hizo referencia al porcentaje que obtuvo Milei en las elecciones PASO y destacó que, en todo el país, “hubo un impacto muy fuerte del sector libertario, es algo para reflexionar y en Entre Ríos vamos a seguir trabajando para seguir avanzando en nuestro espacio”.

Al ser consultado, por la campaña detalló que “hicimos un trabajo previo político muy correcto y dejamos que todos peguen en la boleta de gobernador. Ahora, es mucho más fácil buscar una unión porque el que gana conduce y el que no debe acompañar. Es en este marco que debemos estar en todos los gobiernos locales y hacernos conocidos en la provincia”.



“Es necesario seguir con las obras y debemos recordar que todas estas obras, el gobierno anterior, desde el 2015 las paralizó. Estamos agradecidos a los entrerrianos con su acompañamiento”, añadió el candidato a Gobernador.



En este marco, sostuvo que “hay muchas obras en curso para ejecutar, como es el caso de las obras de calle Juan B Justo, algo muy importante para los vecinos de la zona sur. Es un proceso de construcción para tránsito pesado, semaforización e iluminación”. Acotó que también licitarán calle Balbín desde Zanni hasta Caputo, Soldado Bordón”.



“Queremos un gobierno que trabaje en sintonía con el gobierno provincial y municipal”, aseguró y acotó: “A Sergio Massa lo vemos muy bien, esto es un proceso donde hay que redefinir estrategias, y obviamente hubo un impacto porque la gente está frutada por el gobierno de Cambiemos y hay un poco por el nuestro, tuvimos la pandemia y se cometieron algunos errores”.