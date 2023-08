“La democracia empieza con el voto”, destacó Bordet en anuncios tras las PASO

El gobernador Gustavo Bordet anunció el llamado a la licitación para la construcción de 558 nuevas viviendas para 27 localidades entrerrianas en el marco del programa provincial Primero Tu Casa por un monto de 5.7 millones de pesos.Tras detallar las localidades en las que construirán las viviendas, señaló que en tales municipios “hay diferentes colores políticos”. “No hicimos ninguna práctica de discriminación, un rasgo que mantenemos en nuestra gestión, de poder trabajar con todos los intendentes”, fundamentó al respecto.En la oportunidad, también comunicó que firmó el decreto que reglamenta la ley de enfermería, sancionada en 2021. “Se reubica a los enfermeros, a partir del 1º de enero, en los distintos tramos y categorías de la carrera de enfermería; es un reconocimiento a 3.800 enfermeros de toda la provincia”, destacó.Punto aparte, el mandatario entrerriano felicitó a la ciudadanía de la provincia de Entre Ríos “por el comportamiento cívico de haber llegado al 75% de asistencia en los comicios”. “A 40 años de democracia, significa fortalecer nuestras instituciones y que la democracia no termina con el voto, sino que empieza con el voto”, sostuvo y sentenció: “Los ciudadanos tienen el derecho de elegir a quienes resulten electos que se cumpla con lo comprometido”.Asimismo, destacó la normalidad absoluta durante los comicios y el trabajo realizado por la Junta Electoral y por el área provincial de Informática. “Fue un trabajo engorroso pero fue perfectamente límpido, transparente y no dejó dudas a nadie”, ponderó. Así también, Bordet extendió la felicitación a quienes ganaron y quienes no en las elecciones PASO “porque se fortalece la democracia”.Consultado a Bordet cómo continúa la estrategia electoral de Más para Entre Ríos de cara a la generales, éste sentenció: “Comienza otra elección porque hay candidatos y perfiles definidos. En nuestro espacio político, hubo muchos candidatos a la intendencia con boleta corta, como en Concordia y La Paz, y si sumamos todas esa boletas son entre 12 y 14 mil votos que estarán para nuestro candidato a las elecciones Generales”.Y agregó. “En relación con las Legislativas de 2021, nuestros opositores perdieron 170 mil votos y nosotros, recuperamos buena cantidad de esos votos; esto habla a las claras de que estamos muy competitivos y entusiasmados para octubre”. “La campaña empieza ahora”, reafirmó.En la oportunidad, Bordet reconoció que “preocupación” por la situación económica tras los resultados que arrojaron las PASO. “Los mercados reaccionaron ante una contingencia que irrumpió a nivel nacional, lo que nos insta a atender las variables que se producen en la macroeconomía para generar la menor cantidad de daño en la provincia, por eso, desde todas las áreas, trabajamos para morigerar situaciones que están financieramente con inestabilidad en los mercados, pero hay que trabajar para que no haya riesgo de mayores consecuencias a nivel nacional ni provincial”, definió.