Jorge Macri le ganó la interna a Lousteau en CABA y Santoro quedó tercero

En las PASO 2023, el precandidato a jefe de Gobierno porteño del PRO, Jorge Macri, se impuso ajustadamente a su rival en la interna de Juntos por el Cambio, Martín Lousteau, y será el postulante de esa alianza en los comicios del 22 de octubre.Con el 98,97 por ciento de las mesas escrutadas, el primo del expresidente Mauricio Macri y postulante del PRO obtuvo un 28,57 por ciento de los votos frente al 27,13 por ciento del senador nacional de la UCR y líder de Evolución.El 51,34 por ciento de los votos en la interna fueron para Jorge Macri contra el 48,66 por ciento de Lousteau.Entre los dos totalizaron 55,92% de los votos, y si ese mismo resultado se proyectara a octubre, Juntos por el Cambio ganaría en primera vuelta.De esta manera, el partido fundado por Mauricio Macri se asegura no solamente estar en la boleta de octubre para competir por la jefatura de Gobierno, sino que además se perfila como claro favorito para retener el distrito que el PRO gobierna de forma ininterrumpida desde el 2007.En tanto, Leandro Santoro, de Unión por la Patria, se posicionó tercero con el 22,17% y Ramiro Marra, de La Libertad Avanza, cuarto con el 12,95%.Le siguió Vanina Biasi (Partido Obrero) con el 2,43% que le ganó la interna del Frente de Izquierda Unidad a Jorge Adaro (impulsado por el PTS e Izquierda Socialista), que cosechó apenas el 1,23%. Entre ambos, el FIT-U sumó el 3,65%.Sin alcanzar el piso mínimo del 1,5%, quedaron fuera de carrera Eduardo Graham (Principios y Valores), Valentina Viglieca (Política Obrera), Adolfo Buzzo Pipet (Movimiento Libres del Sur), Héctor Heberling (Nuevo Mas), Juan Pablo Chiesa (Aptitud Renovadora), y Alejandro Nizzero (Frente Patriota Federal).La jornada electoral estuvo teñida desde el principio por fuertes cuestionamientos por el funcionamiento deficiente de las máquinas de impresión de la boleta electrónica, que derivó en demoras excesivas y largas colas en los centros de votación. .A raíz de los retrasos evidenciados en el sistema de elecciones concurrentes que se implementó por primera vez en la Ciudad de Buenos Aires, se estiró el horario de votación hasta las 19.30 en muchos establecimientos, y la jueza con competencia electoral María Romilda Servini adelantó que denunciará a las autoridades del Gobierno porteño por las fallas en el operativo electoral. .Al subir al escenario que Juntos por el Cambio montó en el búnker de Parque Norte, Jorge Macri sostuvo que está "muy orgulloso de seguir esta tradición" del PRO en la Ciudad de Buenos Aires.No obstante, reconoció que se trata "solo un primer paso" de cara a las elecciones generales del 22 de octubre, donde intentará retener el voto del líder de Evolución para ganar en primera vuelta y evitar un mano a mano contra Leandro Santoro (Unión por la Patria) en el hipotético balotaje."Muchas gracias por permitirnos ganar esta elección, como hace 20 años cuando comenzó esta historia maravillosa del PRO en la Ciudad de Buenos Aires", remarcó el primo del ex presidente Mauricio Macri en el búnker de Juntos por el Cambio en Costa Salguero."Hoy tenemos esta nueva oportunidad de conducir nuevamente los destinos de esta ciudad. Me siento muy orgulloso de seguir esta tradición en la Ciudad de Buenos Aires", siguió el actual ministro de Gobierno porteño.Un rato antes, Lousteau había reconocido la derrota y felicitado a su adversario interno."Saben que fue una elección muy reñida, hay un ganador. Evolución ha ganado en 11 de las 15 comunas de la Ciudad", precisó para destacar la performance de su lista.