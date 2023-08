PASO: los precandidatos que no pasaron el piso para llegar a las generales

Las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) dejaron en el camino a 10 espacios políticos que presentaron precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación, entre los que se destaca la figura del ex secretario de Comercio Guillermo Moreno.

Uno por uno, todos los espacios que no superaron el piso mínimo del 1,5 por ciento para ingresar a la primera vuelta del próximo 22 de octubre: PRINCIPIOS Y VALORES. La interna más multitudinaria en la historia de las elecciones PASO la tuvo Principios y Valores, con cinco postulantes: Guillermo Moreno, Carina Paola Bartolini, Eliodoro Martínez, Jorge Eduardo Oliver y Paula Lorena Arias. Obtuvieron el 0,79 por ciento entre todos. MOVIMIENTO LIBRES DEL SUR. Libres del Sur fue a las PASO con su fórmula Jesús Escobar- Marianella Lezama Hid. Obtuvieron el 0,65 por ciento. MOVIMIENTO AL SOCIALISMO Y POLÍTICA OBRERA. La Izquierda fue con opciones electorales estas PASO, como la del MAS (Manuela Castañeira-Lucas Ruiz) y la de Política Obrera (Marcelo Ramal-Patricia Urones). Castañeira llegó al 0,35 por ciento y Ramal el 0,26 por ciento. MOVIMIENTO IZQUIERDA JUVENTUD Y DIGNIDAD El espacio Movimiento Izquierda Juventud Dignidad (MIJD) tuvo en los cuartos oscuros de todo el país dos precandidatos presidenciales: Raúl Castells y Santiago Cúneo, que juntos llegaron al 0,34 por ciento. FRENTE PATRIOTA FEDERAL. Otro que también volvió fue el Frente Patriota Federal, aunque no lo hizo de la mano de Alejandro Biondini, sino de su hijo: César Biondini competió por la Presidencia acompañado por María Eugenia Avendaño, que llegó al 0,21 por ciento. MOVIMIENTO DE ACCIÓN SOCIAL. El Movimiento de Acción Vecinal es otro de los partidos chicos que regresó a la competencia por el Sillón de Rivadavia de la mano de Raúl Albarracín: obtuvieron el 0,17 por ciento. FRENTE LIBERAR. El espacio Liber.AR ofreció a los votantes tres alternativas en su interna: los precandidatos presidenciales fueron Nazareno Etchepare, Julio Bárbaro y Ramiro Eduardo Vasena, que alcanzaron solo 0,09 por ciento. PROYECTO JOVEN. Proyecto Joven competió con el objetivo de llegar al 1,5% de los votos y así acceder a las elecciones generales. En estas PASO fue con tres postulantes presidenciales: Martín Miguel Ayerbe Ortiz, Mempo Giardinelli y Reina Xiomara Ibáñez. Al igual que Frente Liberar, se quedaron con el 0,09. UNION DEL CENTRO DEMOCRATICO. La UCEDE volvió a competir por la Casa Rosada de la mano del precandidato presidencial Andrés Gabriel Passamonti y su compañera de fórmula, Pamela Fernández Margaride. Obtuvieron el 0,04 por ciento. Fuente: (NA)