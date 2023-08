Frigerio: “Hoy empezó una nueva era para nuestra provincia”

El electo candidato a gobernador de Juntos por Entre Ríos, Rogelio Frigerio, agradeció a todo el pueblo entrerriano y manifestó “que tiene que ser la última vez que votemos de esta manera” en referencia a las demoras que hubo para sufragar y luego para el escrutinio. Felicitó el “ejemplar comportamiento cívico de los entrerrianos con la participación más alta en el país”, al tiempo que puso de relieve el “contundente triunfo de Juntos por Entre Ríos. Sacamos 10 puntos de diferencia”, dijo.“Somos conscientes de que gran parte del voto estuvo vinculado con la bronca y la frustración que sentimos los argentinos y los entrerrianos. Cuando la gente no festeja, la política tiene que escuchar lo que el voto en las urnas quiere decir en lo político. En 2021 las urnas hablaron el 70 por ciento le dijo que no a las políticas del kirchnerismo, pero y el oficialismo no escuchó, sino que profundizó un rumbo que la gran mayoría de los entrerrianos no queremos para nuestra provincia ni para nuestro país”, resaltó el candidato a gobernador.Resaltó que “esto implica que a este acompañamiento de la gente lo tomamos con mucha humildad. Lejos de un cheque en blanco significa una enorme responsabilidad. Tenemos la obligación de, después de 20 larguísimos años de estar gobernados por el mismos signo político, generar confianza en la gran mayoría de los entrerrianos. Somos una opción creíble, preparada para gobernar. Eso es lo que vamos a profundizar en lo que queda hasta el 22 de octubre”, adelantó.“Estamos convencidos de que hoy empezó una nueva era para nuestra provincia, sin miedo y con libertad. Tenemos que seguir juntos, como estuvimos estos años en que venimos construyendo este proyecto de transformación y de desarrollo”, recalcó. Anunció que se juntará con Pedro Galimberti “mañana o pasado para encarar esta campaña juntos”.A paso seguido, Frigerio subrayó: “Estamos frente a una oportunidad histórica. Es ahora, no la dejemos pasar, soñemos en grande”.Consideró que “Milei expresa como ninguna esa bronca y frustración que tiene la gente con la política. Lo hizo muy bien. Hay que felicitarlo”.Asimismo, opinó que “el gobierno nacional debería escuchar. El mensaje de las urnas es ese: hay que escuchar a la gente”. Adelantó que recorrerá “cada pueblo de la provincia transmitiendo nuestro programa de transformación de Entre Ríos. Creemos en explicar cómo vamos a resolver los problemas y con qué equipo lo haremos. Con un nivel de detalle como nunca se expuso, porque la gente está cansada del verso, de los políticos que recorren un mes antes la provincia. Hay que estar siempre”.Expresó que a nivel nacional dentro de su espacio “hubo un triunfo claro de Patricia Bullrich y una clara muestra de unidad. Tenemos que estar juntos para ofrécele a la ciudadanía una alternativa confiable. Tenemos un enorme potencial”.Indicó que irán “a conquistar el voto en blanco, a quien no fue a votar y quienes votaron a algún sector de la oposición. Tenemos que escuchar ese mensaje, ser más humildes. La gente está cansada de la agresión personal, de las chicanas y políticos que no se hagan cargo”, a la vez que expresó que el camino es “más humildad, más escuchas y más propuestas de cómo salir adelante”.Por su parte, su compañera de fórmula, Alicia Aluani, declaró: “tenemos que seguir adelante, trabajando para captar a los indecisos. Contándoles lo que vamos a hacer; podremos lograrlo”.