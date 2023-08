PASO a Presidente: Milei obtuvo el mayor número de votos y Massa fue el segundo

Política Bullrich afirmó que Larreta la felicitó por su triunfo en la interna de JXC

El precandidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, se impuso hoy en la elección nacional por dos puntos sobre Juntos por el Cambio, y dio la sorpresa de la jornada superando el 30 por ciento.De acuerdo a los datos oficiales, con el 96,73% de las mesas escrutadas, Milei sacó el 30,08% (7.077.523 votos), mientras que con la sumatoria de sus dos candidatos Juntos por el Cambio obtuvo el 28,28% (6.654.288 votos), y Unión por la Patria llegaba al 27,22% (6.404.376 votos).El resultado impactó de lleno en los búnkers del oficialismo y de la oposición, que comenzaron a ver con sorpresa la llegada de los números de las mesas testigo una vez cerrada la elección.Los primeros resultados oficiales se conocieron recién a las 22:30, cuando ya estaban contabilizadas más de la mitad de las mesas y la victoria de Milei estaba consolidada.En una jornada con una participación del 63,89%, el libertario se convirtió en este primer turno electoral en el candidato más votado a nivel país y quedó bien perfilado para los comicios generales del próximo 22 de octubre."Daremos fin al kirchnerismo y a la casta política", enfatizó Milei al hablar en el búnker montado en el Hotel Libertador, junto a su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, a su hermana, Karina Milei, y a los principales candidatos de su fuerza.Envalentonado, el libertario hizo un repaso de sus propuestas de ultra derecha y enfatizó: "Estamos en condiciones de ganarle a la casta en primera vuelta".Con el 96.73% de las mesas escrutadas, Massa se ubicaba como el segundo candidato más votado con 5.025.560 votos, por detrás del candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, que obtenía 7.077.523 votos. Patricia Bullrich se posiciona tercera con 3.997.101 votos, derrotando en la interna de Juntos por el Cambio a Horacio Rodríguez Larreta 2.657.187 votos.El oficialismo recibió un duro impacto esta noche con una derrota que lo ubicó en el tercer lugar, un resultado que de repetirse en octubre lo dejaría fuera de una eventual segunda vuelta."Empiezan en el país semanas trascendentes, empieza a discutirse qué país queremos. Vamos a seguir defendiendo a las Pymes, la industria nacional, las universidades públicas", subrayó Massa, pasadas las 0.30 en el búnker en el Complejo C, al que se había acercado Grabois."Empieza el final del primer tiempo, nos queda el segundo tiempo, el alargue y los penales. Vamos a estar peleando hasta el último minuto", agregó el líder del Frente Renovador.En cuanto a la suma de las fuerzas, el segundo puesto era para Juntos por el Cambio, espacio en el que se definió la interna a favor de la postulante del PRO Patricia Bullrich, que le ganó la pulseada al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por más de un millón de votos (3.997.101 votos a 2.657.187 votos).La ex ministra y el mandatario de la Ciudad se mostraron juntos en el búnker de Parque Norte y dieron una señal de unidad de cara a octubre: "Ahora vamos todos juntos a ganar las elecciones generales", coincidieron.En cuarto lugar se ubicó el gobernador de Córdoba y candidato de Hacemos Unidos por Córdoba, Juan Schiaretti, que alcanzó el 3,84% (905.641 votos), y no logró ganar en su distrito, donde también se impuso Milei.El Frente de Izquierda (FIT) quedó quinto con el 2,65% (623.710), y dentro del espacio la interna la ganó la candidata Myriam Bregman (438.410 votos) sobre el postulante Gabriel Solano (185.300 votos).