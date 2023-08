PASO: Frigerio ganó su interna, Bahl fue el más votado y sorprendió Etchevehere

Presidente

El precandidato a gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se impuso por amplia diferencia en las PASO de Juntos por Entre Ríos, sobre Pedro Galimberti, quien no alcanzó los votos necesarios para incorporar la minoría.De esta forma, con el 98 por ciento de las mesas escrutadas, Frigerio obtuvo algo más del 82% de los votos de la interna de Juntos por el Cambio, mientras que su rival, Pedro Galimberti, sumó algo menos del 18 por ciento y quedó a siete puntos de alcanzar el umbral para incorporar la minoría en la boleta para las generales.Así, el dirigente del PRO será el candidato a gobernador de JxC en Entre Ríos en los comicios de octubre. Además, de esta manera, el sector del ex ministro del Interior se quedará con el total de los cargos en la lista de diputados provinciales. Los cargos para el Senado se dirimirán en las votaciones departamentales.El desafío para Frigerio será ahora contener a los votantes de Galimberti. En 2021, en las legislativas, lo logró, pero el ex intendente de Chajarí se había sumado en la boleta de las generales, algo que en esta oportunidad no ocurrió.En tanto, con el 98,43 de las mesas escrutadas, los dos candidatos de JxC, Frigerio y Galimberti, tenían un acumulado para la fuerza de 320.286 votos (38% por ciento).En el acumulado, JxC superaba por 5 puntos al peronismo, mientras que el postulante de La Libertad Avanza quedaba en el tercer lugar.También competirá en octubre al postulante del espacio de Javier Milei, el productor agropecuario Sebastián Etchevehere, quien quedaba en el tercer lugar y sacaba 101890 votos lo que representaba el 12 por ciento. Es hermano del ex ministro de Agricultura y Ganadería de Macri y ex presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere.En lo que refiere a Presidente, Juntos por el Cambio fue el espacio más votado en el acumulado, con más del 32 por ciento, y Patricia Bullrich superando a Horacio Rodríguez Larreta en la interna.Unión por la Patria quedaba en el segundo lugar con el 29 por ciento y tercero La libertad Avanza con el 22 por ciento.En octubre, también Entre Ríos definirá el recambio de 4 diputaciones nacionales (dos por el oficialismo y dos por Juntos); 34 diputados y 17 senadores provinciales; 83 intendencias y concejos deliberantes y más de 300 cargos en localidades rurales.