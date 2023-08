Scioli espera los resultados con "buenas expectativas"

Daniel Scioli sostuvo en una conferencia de prensa en el búnker de Unión por la Patria (UxP) ubicado en el Complejo C del barrio porteño de Chacarita, que hay que "escuchar con mucha atención y fortalecer no solamente una unidad que ha sido consolidada, sino también ampliarla para el enorme desafío que se viene".



Antes de ingresar, y en declaraciones a los medios presentes, el funcionario había destacado como "muy buena" la jornada electoral y dijo que UxP tenía "buenas expectativas".



En la rueda de prensa, afirmó que "construir nuevas mayorías para defender la unidad nacional muestra el trabajo que nuestro candidato a presidente, Sergio Massa, ha puesto como un objetivo central".



La fórmula Massa-Agustín Rossi "tiene no solamente la característica de la experiencia y valor, sino fundamentalmente la de interpretar las nuevas demandas", dijo Scioli y remarcó que UxP "tiene esa enorme responsabilidad de cara no sólo al contexto nacional sino internacional".



"Massa no está para comentar los problemas, sino hacerse cargo con un temple, con una madurez y un conocimiento profundo", sintetizó el embajador.