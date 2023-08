"Es un escándalo el intento de robo o destrucción de boletas nuestras a lo largo y a lo ancho del país", señaló La Libertad Avanza en su cuenta de Twitter.



Además, felicitó a sus fiscales por defender los votos, al tiempo que apuntó: "Todas las boletas donde sea clara la intención del votante son válidas. No importa si están rotas o no".



Por último, instó a sus votantes a cuidar los votos. "No se dejen engañar", enfatizó.