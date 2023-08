Políticas para la República denunció “anomalías” en la votación

Desde el partido que lleva a Armando Sanchez como precandidato a intendente de Paraná, manifestaron su preocupación por irregularidades durante la jornada electoral, en particular en el comienzo.



Sánchez se pronunció con respecto a este inconveniente que detectaron los fiscales en diferentes mesas, no sólo de Paraná sino también de las dos ciudades donde el partido también presenta lista, Diamante con José Bruselario y Crespo, quien tiene como candidato a Carlos Sigvardt: "Al presentarnos en tres ciudades pudimos advertir anomalías similares en cada una de ellas. Estamos preocupados por la gran cantidad de faltantes de boletas en el inicio cuando habían sido oportunamente enviadas al correo. También nos han contado que hubo demora en la apertura en gran cantidad de escuelas en Crespo y en Diamante".



El precandidato a intendente en Paraná también observó: "nuestros fiscales nos vienen diciendo que encuentran boletas mal ordenadas, robo de boletas, ciertas restricciones a las potestades de los fiscales en la fiscalización del acto que no deberían pasar y restringen el normal funcionamiento de la jornada electoral, además de las mañas que algunos partidos tradicionales practican como querer ocultar nuestras boletas cortas debajo de sus boletas sábanas." Y agregó:"entre otras irregularidades se pudo constatar que la urna de una mesa en la escuela San Antonio María Gianelli fue abierta ya iniciado el comicio y vuelta a cerrar. Ya nos encargamos de advertir eso en la justicia con nuestro equipo de abogados".