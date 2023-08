Izaguirre: “A 40 años de la vuelta de la Democracia, votar es fundamental”

Pasado el mediodía, el precandidato a intendente de Paraná, Jorge Alberto Izaguirre, votó en la Escuela La Salle de Paraná. En declaraciones a Elonce , Izaguirre, informó que “se ve mucha participación y es muy importante elegir a los candidatos que nos van a representar”.



Amplió que “a 40 años de la recuperación de la democracia es importante que todos votemos. En particular nuestra boleta es corta porque no estamos pegados con fórmulas presidenciales y damos esta pelea que es importante tanto para Paraná y en Entre Ríos con Pedro Galimberti”.



En este sentido, declaró que “esta mañana nos vimos sorprendidos por prácticas de la vieja política y que no podemos creer que sigan vigentes, pero creemos que esta cantidad de boletas nos obliga a repensar el sistema electoral porque la boleta sábana complejiza mucho el sistema”.



“Las elecciones PASO tienen la importancia de dirimir que candidato irá por nuestro espacio para las elecciones generales”, dijo al detallar que “muchas fuerzas políticas no realizan interna, pero desde nuestro espacio sí”.



Asimismo, aseguró que “espera una larga jornada y vamos a estar hasta las 21 horas esperando los resultados”.