Frigerio: “Definamos qué futuro queremos para nuestra provincia”

Rogelio Frigerio, precandidato a gobernador de Juntos por Entre Ríos, votó este domingo en una escuela de Villa Paranacito e instó a la población a participar de los comicios.“Es una elección distinta porque es nacional, esperamos que hayamos podido contagiar esta necesidad de que el pueblo se exprese en las urnas, ojalá que tengamos una jornada democrática en paz, tranquila donde todos podamos ir a votar y expresar qué queremos para nuestro país y para Entre Ríos”.Tras almorzar junto a su familia, viajará hasta la ciudad de Paraná para esperar los resultados “y siempre aprovecho para hacer unas paradas obligadas, como Ceibas y alguna escuela de manera simbólica para agradecer a nuestros fiscales que hacen un gran esfuerzo en un sistema de votación que tenemos que terminarlo. No se puede votar de esta manera, igual que en el siglo XIX, no tiene sentido que haya 30 boletas en una mesa, es una confusión para la gente y un gasto sideral para el Estado. Ojalá que sea la última y que empecemos a votar como en el siglo XXI, con boleta única”, expresó.Sobre cómo se desarrolla la jornada electoral, mencionó que el ritmo de votación “viene bastante bien y seguramente los resultados tarden más de lo habitual por la cantidad de precandidatos” que hay en algunos lugares.Finalmente, Frigerio expresó: “Canalicemos la bronca, la frustración, la decepción a través del voto, vayamos a votar todos y definamos qué futuro queremos para nuestro país, para nuestra provincia; seamos protagonistas de esa decisión, vayamos a votar y empecemos juntos a cambiar esta realidad, no la dejemos pasar.