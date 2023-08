Bordet votó en Concordia y convocó a votar para “consolidar la democracia”

El gobernador Gustavo Bordet emitió su voto en la ciudad de Concordia y llamó a las y los entrerrianos a sufragar para “garantizar que esto sea una fiesta de la democracia”, y para “consolidar la democracia y brindarle legitimidad a las autoridades que resulten electas”.Al emitir su voto esta mañana en la mesa 2594 de la escuela Vélez Sarfield, de Concordia, junto a la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Ávila y a su hija, el mandatario destacó que en esta oportunidad se cumplen “40 años de democracia”, y que “la mejor forma de celebrarlo es concurriendo a votar”.“Es importante que en el día de hoy todos los ciudadanos voten, porque es la forma de ejercer los derechos que nos otorga la democracia. La democracia no termina con el voto, sino que empieza con el voto”, dijo y reafirmó que “es la posibilidad que los ciudadanos tienen después de exigir a quien resulta electo de que cumpla con lo que se ha comprometido”.Además, destacó que una vez resuelta algunas demoras, los comicios “se desarrollan con normalidad”, y que “se están normalizando la apertura en todas las escuelas”. “Debemos garantizar que esto sea una fiesta de la democracia”, instó.Sobre dónde esperará los resultados de los comicios, comentó que lo hará en Paraná, en el centro de cómputos que funciona en el Centro Provincial de Convenciones.“El hecho de poder tener comicios que sean claros, transparentes y que no dejen duda es muy importante, para que la legitimidad de quien gobierne la provincia de Entre Ríos a partir del 10 de diciembre tenga la fuerza que dan los votos”, puntualizó.Por último, dejó un mensaje a los entrerrianos: “Que puedan concurrir a votar, que es importante ejercer el derecho al voto, porque la democracia se construye en cada elección. A veces uno puede estar enojado, o no tiene ganas, pero votar es importante porque esto es lo que nos consolida como un país libre y democrático”.