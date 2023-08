PASO 2023: El voto de los precandidatos y personalidades de Paraná

Adán Bahl

Otras personalidades

A las 8 se iniciaron las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) para definir los candidatos que participarán en octubre de la elección general.En la capital entrerriana, se registraron demoras en la apertura de los comicios en algunas escuelas, pero los inconvenientes fueron subsanados y se conformaron las mesas para dar inicio a la jornada electoral.A los diferentes establecimientos educativos, se fueron acercando los precandidatos de las distintas listas para emitir su voto.El, votó pasadas las 9 en la Escuela Belgrano de Paraná.En diálogo con Elonce, expresó que “vienen muy dinámicas las elecciones. El hecho de venir en familia, con mis hijos, tiene una característica muy especial. Las expectativas están”.Remarcó que “se ha podido verificar que todo se desarrolla con normalidad en la provincia. Eso contribuirá a que la gente pueda participar de manera masiva. Hay muchos precandidatos e interpreto que eso movilizará mucha gente”.“Vivo a pocas cuadras de esta escuela y llevo muchísimas elecciones votando aquí. Hay que destacar la predisposición de los fiscales de los diferentes partidos y las autoridades de mesa porque con su trabajo le otorgan legitimidad que necesita una jornada democrática”, dijo.“Siempre es importante a expresarse en las urnas y elegir con libertad porque es la mejor manera de defender y fortalecer nuestra democracia. Los entrerrianos somos de participar, de defender lo nuestro, de defender nuestros derechos, así que esperamos un alto grado de concurrencia a las urnas”, indicó.“Nuestra campaña fue corta, intensa, con mucha alegría hemos podido transmitir nuestro proyecto, nuestro mensaje”, agregó.Comentó que continuará el día “en casa, en familia, muy tranquilo y esperando el cierre, luego los resultados. Lo llevamos con mucha tranquilidad. Llevamos adelante una campaña muy intensa y este lunes tenemos que regresar a nuestra tarea en el municipio de Paraná, a seguir cumpliendo la palabra con los paranaenses. Hemos logrado transformar la ciudad pero todavía faltan cuatro meses de intenso trabajo”.“Deseo y pido a los entrerrianos que vayan a votar. No es solamente una obligación, es un derecho y tenemos que ejercerlo. Tendremos una participación importante, seguramente más importante que las elecciones en otros lugares del país, donde ha sido más disminuida. En Entre Ríos también se eligen cargos locales y eso movilizará más participación”, agregó.“Estoy muy orgulloso de mi provincia, de nuestros productores, de nuestros trabajadores, de nuestros maestros”, dijo y señaló: “En toda la provincia vi muchos hombres y mujeres, y sobre todo jóvenes, con ganas de salir adelante y sobre eso le vamos a poner nuestra energía”.Indicó que “quizás porque hay tantas boletas puede demorarse un poco el escrutinio, pero veo que hay una gran organización y seguramente a partir de las 21 estén los primeros resultados. Se ha trabajado muy bien y la gente va a evaluar las distintas propuestas. Nos sentimos orgullosos de haber transformado Paraná y nos sentimos orgullosos de nuestra provincia. Pusimos el 110 por ciento de la energía en la campaña y ahora el pueblo decide”., votó esta mañana alrededor de las 10:00 horas en la mesa mesa 171 de la Escuela Pueyrredón de Paraná.En declaraciones con Elonce, Etchevehere, sostuvo que emitir el voto “es un acto democrático y de construcción ciudadana, algo muy importante para un país que necesita fijar un nuevo rumbo y la participación de la gente es muy importante".En este contexto, el precandidato aseguró que “estamos con muchas expectativas y en ese proceso esperamos a continuar”. Asimismo, sumó que estará el resto del domingo con su familia y señaló que “sabemos que es un proceso de análisis largo y vamos a transitar cada instancia con muchas ganas”., expresó aque “hay algunas demoras en las escuelas porque son muchas boletas, muchas internas, muchos cuerpos, y eso dificulta la organización general de las mesas”.Pidió a la gente “que participen, hemos visto en otras provincias que hubo un menor índice de participación y también de voto en blanco. Sabemos que el voto en blanco y la no participación no sirven de mucho”.“Mi día seguirá recorriendo las distintas escuelas junto a Nadia Burgos. Nosotros hacemos todo a pulmón y habrá espacios y lugares sin recorrer. A los resultados los esperaremos en nuestro local, en calle Belgrano 260. Esperamos pasar el piso del 1.5% de las PASO y estar en las generales para dar pelea y que haya una voz de Izquierda en la legislatura entrerriana”, agregó.El, votó en la Escuela de Comercio.En diálogo con, expresó que “es una elección muy buena, está bastante bien desarrollada en toda la provincia. Tenemos a nuestros referentes que nos informan constantemente cómo va la actividad en diferentes escuelas. Está todo cubierto y esperamos que todo siga así de esta manera”.“Hubo demoras en algunas escuelas, inclusive en algunas escuelas las boletas están faltando, cosa que me parece que se tiene que regularizar. Ojalá sea así para que tengamos igualdad de condiciones”, dijo.Aguardará los resultados “en la casa del partido, en calle Alem 929. Estaremos hasta el final para ver cómo terminan las elecciones”.La, votó pasadas las 10.30 en la Escuela República de Entre Ríos.En diálogo con, expresó que “para mí que conocí ambas etapas de la Argentina, la dictadura militar y luego la democracia recuperada, hoy es otro día de fiesta. Todos los argentinos y argentinas son convocados a una nueva votación para elegir a nuestras autoridades en una democracia realmente consolidada, como es la de nuestro país”.“Me pone muy feliz como argentina. Independientemente de nuestras dificultades, yo creo que los argentinos somos conscientes del valor que tiene poder elegir quiénes representan al orden local, el orden provincial y en el orden nacional. Para mí los días de votación son una fiesta”, dijo.Comentó que “observé especialmente el cuarto oscuro y es complejo. Pero va a ser más complejo en estas PASO y luego, hacia octubre como ya van a estar seleccionados los candidatos de las distintas fuerzas, va a ser más sencillo. Las boletas son grandes y voluminosas. La participación democrática es un tesoro que los argentinos tenemos que seguir conservando y consolidando como hombres de la democracia”.Remarcó que “hoy me comuniqué con el jefe de la Policía para interiorizarme cómo estaba dándose la jornada en toda la provincia. Fuera de esos casos puntuales en donde las mesas empiezan un poco más tarde porque llega tarde alguna autoridad de mesa o porque hubo alguna dificultad para organizar los cuartos oscuros, está todo funcionando con normalidad. En algunos lugares hubo dudas sobre cómo acomodar las boletas y por eso las mesas abrieron un poco más tarde”.“Voy a almorzar con mis hijos y mis nietos, para luego esperar los resultados de la elección en algunos de los bunkers y el partido”, agregó., expresó aque “es un día maravilloso de la democracia. Arranqué muy temprano, muy preocupado porque en muchas escuelas faltan las autoridades de mesa. En algunas faltan seis o siete, me preocupa mucho porque eso denota que no nos involucramos en la elección. Esta gente tiene notificación desde hace tiempo. Esto retrasa el inicio de la elección”.“Es una fiesta de la democracia y tenemos que dejar de lado las grietas porque sino no sacamos esta ciudad, esta provincia y este país al frente. Necesitamos sí o sí involucrarnos”, dijo.Indicó que “la demora en los cuartos oscuros es por la cantidad de boletas que hay”.El, votó pasadas las 9.45 en la Escuela Giachino, de barrio El Sol.En ese marco, dialogó cony expresó que “es un día muy importante para el país, para la provincia y para nuestra ciudad. Uno siempre vota con entusiasmo, con expectativa, con esperanza. Esperamos que haya mucha participación”.“Viene todo muy bien, en algunos lugares se demoró la apertura porque algunos presidentes de mesa no se han constituido. Hay un esfuerzo militante de fiscales enorme. Tenemos casi 800 personas que están trabajando en la fiscalización, es un número grande. Esperemos que sea la última vez que votemos con este sistema de papel, de tantas boletas, donde se cuida tan poco al medio ambiente. Confunde también al electorado, porque al haber tantas boletas en el cuarto oscuro también se complica”, dijo.No obstante, remarcó que “estamos entusiasmados porque va a ser una jornada muy importante y tenemos mucha esperanza del resultado”.Comentó que “he votado toda mi vida en esta escuela, al igual que mi familia. Es una institución con muchos votantes y mesas. Me encontré con mucha gente que quiero y conozco”.Expresó que luego de votar “recorreré algunas escuelas más. Al mediodía almorzaré con mi familia. No la tengo más a mi abuela, es el primer año que no voy a comer pastas, pero estaré con el resto de mi familia. Luego esperaré los resultados junto a Rogelio Frigerio en el bunker”.“Hay mucha expectativa, mucha gente en nuestro equipo que ha trabajado para este momento y se carga de mucha emotividad. Estamos confiados en que la gente votará con libertad. Es el día en que los políticos nos callamos y son los vecinos los que hablan”, finalizó.La, votó en la escuela Hellen Keller de la capital entrerriana alrededor de las 10:30 hs.“Celebramos la democracia que costó tanto conseguir. Esperamos que la participación sea muy importante y nuevamente invitamos a todos los paranaenses que se acerquen a votar, se expresen y con ese mensaje tomen decisiones”, aseveró Varisco al acoatar que “son días muy importantes para la ciudadanía”En este contexto destacó que “hubo travesuras con las boletas y se perdieron algunas en ciertas escuelas, pero estamos muy activos con esto y las estamos reponiendo. Estamos tranquilos de haberlo dado todo, esperamos que las urnas hablen y la gente se exprese con el voto”.Sostuvo que durante toda la jornada recorrerá las escuelas para ayudar en cada lugar. “Si bien hay mucha alegría, sabemos que es una jornada larga y esperaremos los resultados en el local del MUR”, cerró.La, votó en la Escuela Jorge Newbery.“Hoy es un día muy importante para todos los argentinos, quienes están emitiendo su voto, que es un derecho”, remarcó a Elonce.Concurrió a votar junto a su pequeña hija, Delfina. “Comencé la mañana con ella, en familia, y ahora nos vinimos a votar, a ejercer ese derecho tan importante que tenemos”, comentó.Resaltó que “es de las elecciones más concurridas. Sé que hubo mucho atraso en varias escuelas para iniciar el acto eleccionario, eso genera que haya más filas”.“Quiero aprovechar la oportunidad de agradecer a todos los fiscales de Paraná, no solamente los de mi equipo que nos están acompañando, sino a todos. Lo importante es que sea un acto eleccionario con la mayor tranquilidad posible, donde podamos todos cuidar los votos de los paranaenses”, dijo.Luego de votar “voy a recorrer las escuelas, como lo hago todas las elecciones. Vamos a saludar a los fiscales y luego a esperar los resultados”.“Estamos tranquilos porque realizamos una campaña muy buena, con mucha actividad territorial, hemos dado todo. Este es el primer paso para lo que se viene. Estamos seguros de que haremos una excelente elección”, indicó.“Luego haremos un análisis de lo que el vecino eligió y en base a eso charlaremos con los distintos sectores para seguir trabajando juntos por el proyecto provincial y nacional”, finalizó.El, votó en la escuela Libertador General San Martín.“Estamos teniendo un hermoso día. Arrancó fresca la mañana, pero ya cerca del mediodía uno ve la cantidad de vecinos que vienen a votar. Todo se desarrolla con total normalidad, algunos colegios arrancaron un poquito tarde porque tienen que tener todo en orden para poder abrir las mesas. Ahí los vecinos tuvieron que esperar un poco más”, dijo en diálogo con Elonce.Asimismo, expresó que “tenemos mucha actividad hoy, vamos a seguir recorriendo las escuelas, viendo el tema de la logística. Paraná está enorme, hay más de 90 escuelas y eso hace que se desarrolle un despliegue por toda la ciudad. Hay más de 600 mesas. Hay un caudal importante de vecinos que participan”.Esperará los resultados “en calle Alem e Irigoyen. Luego iremos al Partido Justicialista”.En la escuela Número 5 Malvinas Argentinas,precandidato a intendente de Paranácompartió sus palabras con Elonce durante la jornada electoral. “Votando por primera vez como precandidato y muy contento. Se viene un día muy lindo para que la gente pueda acercarse a votar, hay que ejercer el derecho de expresarse”, afirmó.Sobre el desarrollo de la jornada electoral, Laumann señaló: “La jornada electoral se viene desarrollando muy tranquila. Comenzamos muy temprano y en lo particular vine a votar temprano para después esperar tranquilo que finalicé la contienda electoral. Es un día importante para nuestra democracia y para Paraná”.En cuanto a la participación activa de jóvenes en el proceso electoral, destacó: “Estamos viendo muchos fiscales jóvenes que nos están acompañando en este proceso, lo cual es buenísimo. Estamos muy contentos y emocionados por la presencia y el compromiso de la juventud en este día”.Sobre sus planes para el resto del día, el precandidato compartió: “Después de votar, nos dirigimos al búnker ubicado en calle Urquiza, donde vamos a estar atendiendo a todos los que necesitan información, tienen consultas o deseen compartir sus impresiones. Es un espacio de encuentro y diálogo”.Laumann aprovechó la oportunidad para invitar a todos los ciudadanos a ejercer su derecho al voto y expresó:El, votó en la Escuela Virgen de la Medalla Milagrosa, de Paraná.En diálogo con, expresó que “todo se desarrolla con normalidad, se dio un muy lindo día también. Estamos muy contentos”.“A toda la gente le agradecemos por participar de este acto eleccionario, en pos de la república. Hemos hecho una campaña limpia, transparente. Estamos agradecidos por el acompañamiento de tanta gente”, dijo.Asimismo, indicó que “esperaremos los resultados en nuestra sede, en calle 9 de Julio 217. Durante todo el día vamos a visitar a todos nuestros fiscales en las 91 escuelas. Vamos a dar una mano a toda la gente que está realizando esta tarea transparente. Queremos acompañarlos y agradecerles”.Unas de las personalidades de la vida política que concurrió a votar durante la mañana fue la viceintendenta,, quien en este momento está a cargo del poder Ejecutivo, debido a que el intendente, Adán Bahl, está de licencia.La actual candidata a diputada por Más para Entre Ríos, votó en la escuela Especial Nº3 “Carolina Tobar García”, de a la capital entrerriana, registró Elonce.“Es un día muy importante la participación y definir quiénes van a gobernar el municipio., gobierno y país”, valoró Zoff a Elonce al destacar que “se viene una organizada tranquila y muy organizada”.“Estimamos que será un escrutinio largo y deberemos tener paciencia porque es complejo”, aseveró al destacar que estará abocada a la jornada electoral.Uno de los precandidatos a la intendencia de Paraná por el espacio Más para entre Ríos, Nicolás Mathieu, votó cerca del mediodía en la escuela Malvinas Argentinas de Paraná.Cabe destacar que el precandidato, Mathieu, encabeza la Lista N° 107 – “Compromiso militante”. Luego de sufragar mencionó aque “es un deber cívico el de emitir un voto y es importante que la gente se acerque que a través de su voto exprese su opinión”.Asimismo, destacó que en algunos establecimientos educativos hubo demoras al momento de iniciar con las elecciones debido a que faltaron algunos presidentes de mesa: “Luego de eso todo se desarrolla de manera normal. Hay muchas boletas y eso hace que se demoren las personas en el cuarto oscuro, pero debemos ser pacientes”.Sobre las elecciones, señaló que al ser su primera elección como precandidato a intendente, destacó que “se vive con mucho nerviosismo y emoción”., indicó que “voté y, ahora, seguiré junto con mis compañeros en la extensa jornada de fiscalización que empezó con complicaciones como faltantes de boletas y demoras. Estamos muy satisfechos de la campaña que hicimos, donde pudimos demostrar en la provincia un desarrollo de nuestro espacio, presentando seis candidaturas a intendencia, entre ellas en los cuatro principales departamentos”.La precandidata a diputada provincial por la lista del MST en el FIT-Unidad, agregó: “Esperamos sortear el piso de las PASO para poder competir en octubre, pero, como venimos repitiendo, más allá del resultado electoral, nos preparamos para la siguiente etapa de ajuste que se viene en nuestro país y provincia gobierne quien gobierne. Más que nunca vamos a necesitar estar organizados en las calle para vencer las políticas del FMI, que tanto Unión por la Patria como Juntos por el cambio van a pretender profundizar".El ex intendente de Paraná y actual diputado, Julio Solanas, votó cerca del mediodía en el establecimiento Educativo Héroes de Malvinas. “Cuando uno profesa profundamente los valores democráticos, votar es una felicidad muy grande”, expresó a Elonce.“Desde las seis de la mañana tengo contacto con todos los compañeros y compañeras que están en las escuelas y se está dando todo de manera normal. Ya existe una práctica de sufragar y con eso todo se desarrolla con normalidad”, aseveróAcotó que “se vive un clima muy lindo y encontré a muchos ciudadanos que están participando de las elecciones como fiscales. Es un buen síntoma para que la sociedad se comprometa con los comicios”.Sumó que el resto de la jornada la pasará de manera tranquila: “Los fiscales tienen un acto altruista y es muy saludable para la democracia. Tengo mucha fe y defendemos la democracia”.