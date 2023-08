PASO 2023: El voto de los precandidatos en Entre Ríos

Sofía Cáceres Sforza, precandidata a gobernadora por el Frente de Izquierda

Sergio Paz, precandidato a intendente de Paraná por la Lista “Paz para Paraná”

Noticia en desarrollo

A las 8 se iniciaron las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) para definir los candidatos que participarán en octubre de la elección general.En la capital entrerriana, se registraron demoras en la apertura de los comicios en algunas escuelas, pero los inconvenientes fueron subsanados y se conformaron las mesas para dar inicio a la jornada electoral.A los diferentes establecimientos educativos, se fueron acercando los precandidatos de las distintas listas para emitir su voto., expresó aque “hay algunas demoras en las escuelas porque son muchas boletas, muchas internas, muchos cuerpos, y eso dificulta la organización general de las mesas”.Pidió a la gente “que participen, hemos visto en otras provincias que hubo un menor índice de participación y también de voto en blanco. Sabemos que el voto en blanco y la no participación no sirven de mucho”.“Mi día seguirá recorriendo las distintas escuelas junto a Nadia Burgos. Nosotros hacemos todo a pulmón y habrá espacios y lugares sin recorrer. A los resultados los esperaremos en nuestro local, en calle Belgrano 260. Esperamos pasar el piso del 1.5% de las PASO y estar en las generales para dar pelea y que haya una voz de Izquierda en la legislatura entrerriana”, agregó., expresó aque “es un día maravilloso de la democracia. Arranqué muy temprano, muy preocupado porque en muchas escuelas faltan las autoridades de mesa. En algunas faltan seis o siete, me preocupa mucho porque eso denota que no nos involucramos en la elección. Esta gente tiene notificación desde hace tiempo. Esto retrasa el inicio de la elección”.“Es una fiesta de la democracia y tenemos que dejar de lado las grietas porque sino no sacamos esta ciudad, esta provincia y este país al frente. Necesitamos sí o sí involucrarnos”, dijo.Indicó que “la demora en los cuartos oscuros es por la cantidad de boletas que hay”.