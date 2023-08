Votó Sergio Massa: “Es importante que mucha gente venga a votar”

El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, llegó a votar en la escuela secundaria N° 45 en el municipio de Tigre acompañado de su mujer Malena Galmarini.



Dentro de la escuela, y según la transmisión oficial del momento de su ingreso a la escuela, el funcionario se tomó fotos con algunos presentes. “Permiso, voy a votar”, dijo en un momento ante los presentes y tras una seguidilla de saludos. “¿Esta es mi mesa?”, preguntó.



Tras un rápido sufragio, Massa agradeció al personal encargado del operativo de la elección y dijo que “es importante que mucha gente venga a votar, que cada argentino y argentina pueda ir a manifestarse a 40 años de la democracia me parece importante”, dijo y agregó sentirse satisfecho por la campaña previa. Remarcó que la misma quedó suspendida luego de los “dolorosos” hechos policiales acontecidos, como el crimen de Morena en Lanús.



“Me voy a lo de mi vieja que me hace lasagna por cábala”, agregó. “Hoy es un primer paso y tenemos buenas expectativas. Tenemos la oportunidad de escuchar lo que la gente nos diga en las urnas”, sumó el ministro, que aclaró que por el momento no habló con ningún gobernador o referente del partido.