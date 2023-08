Veda electoral: Quedó restringida la venta de alcohol en Argentina

Este domingo 13 de agosto se llevarán a cabo las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) 2023 en la Argentina. Por tal motivo, este viernes entró en rigor la veda electoral que implica la restricción de ciertas actividades, como la venta de alcohol.En ese sentido, el mozo de un local comercial manifestó a: “A partir de las 20 horas no vendemos más alcohol hasta mañana. Estamos abiertos hasta las 2 horas con vente solamente de gaseosas y agua”.En tanto, un hombre oriundo de la provincia de Santa Fe indicó: “Mañana me vuelvo para votar. Con mi mujer vinimos a Paraná todos los fines de semana”.A su vez, una mujer acompañada de su amiga, contó: “Salimos temprano, donde el clima estaba lindo, pero ahora se puso fresco. Mañana iré a votar”.Por otra parte, un joven de 18 años, oriundo de Estación Parera, comentó: “Vinimos a pasear un rato y aprovechar la tarde. Mañana votaré por primera vez, donde ya tengo decidido a quien votar”.Finalmente, un hombre expresó: “Salimos a hacer compras y para que se diviertan un rato los niños. Iré temprano a votar y me parece que será muy engorroso producto de la cantidad de boletas”.