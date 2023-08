Elecciones: ¿qué situaciones están prohibidas durante la veda?

Motivos por los cuales se extienden los certificados:

*¨Prohibiciones¨ a tener en cuenta establecidas en Ley Nº 19.945,(Artículo Nº 71 Cod. Nac. Electoral):*a), a toda persona que en los centros urbanos habite una casa situada dentro de un radio de ochenta (80) metros alrededor de la mesa receptora. Si el lugar fuese tomada a viva fuerza deberá darse aviso inmediato a la autoridad policial.b)s que no se refieran al acto electoral, a partir de las ocho (08) horas del día de la elección y hasta pasadas tres (03) horas de cierre de comicio.c)y realizar la desconcentración de los clientes, admitiendo una tolerancia de una hora.- Durante el desarrollo del comicio, los restaurantes, supermercados y confiterías podrán mantener sus puertas abiertas al público, debiendo en todos los casos abstenerse del expendio de bebidas alcohólicas. Idéntico comportamiento deberán observar los propietarios de los kioscos.- Los locales bailables, clubes nocturnos y salas de juego deberán permanecer cerrados al público desde las cero (00) horas hasta las veintiún (21) horas del día de los comicios. En cuanto al cierre a la 00:00 hs., se tendrá una tolerancia de una hora para la desconcentración total de las personas. Ante el incumplimiento de dicho requisito, se labrarán las actas pertinentes por infracción al código electoral.Las celebraciones y fiestas de índole privada, tales como cumpleaños, casamientos, etc., realizadas en casas de familia, clubes o lugares habilitados a tal fin, y a puertas cerradas, quedan exentas de tales prohibiciones.d) Ofrecer o entregar a los electores boletas de sufragio dentro de un medio de ochenta (80) metros de las mesas receptoras de votos, contados sobre la calzada, calle o camino.f) Realizar actos públicos de proselitismo y publicar y/o difundir encuestas y sondeos preelectorales, desde cuarenta y ocho (48) horas antes de la iniciación de comicios y hasta el cierre del mismo.g) La apertura de organismos partidarios dentro de un radio de ochenta (80) metros del lugar en que se instalen mesas receptoras de votos. La Junta Electoral Nacional o cualquiera de sus miembros, podrá disponer el cierre transitorio de los locales que estuvieren en infracción a lo dispuesto precedentemente. No se instalarán mesas receptoras a menos de ochenta (80) metros de la cede en que se encuentra el domicilio legal de los partidos Nacionales o de Distrito.Además, se informa que los certificados por la NO emisión del sufragio se extenderán en todas las dependencias policiales de la Provincia, desde el inicio hasta el cierre de los comicios, solamente a las personas titulares del trámite.1. Por encontrarse a más de quinientos kilómetros del lugar donde deba votar. -2. Por razones de salud justificadas con certificado médico. -3. Por no coincidir los datos personales con los publicados en el padrón electoral. -4. Por no figurar en el padrón electoral. -5. Por no poseer el documento nacional de identidad. -