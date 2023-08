Se realiza la obra para la pavimentación de acceso a Concepción del Uruguay

La titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Alicia Benítez, visitó Concepción del Uruguay y constató el avance de los trabajos previos a la pavimentación del acceso norte. De la actividad también participó el intendente de la Histórica, Martín Oliva.En ese sentido, desde el área de inspección de la DPV, explicaron que la empresa contratista se encuentra realizando trabajos de movimiento de suelo, desmonte, terraplén, sub base con suelo seleccionado calcáreo y sub base de suelo broza en los primeros 1000 m del tramo entre las progresivas 600 y 1600. Además se construyeron siete alcantarillas laterales para accesos y dos de las tres alcantarillas transversales. En el resto del tramo se avanza con trabajos de limpieza y desmonte, acompañado de retiro y colocación de alambrados.La jornada contó con la participación del director de Construcciones, Germán Ruiz Diaz; y el inspector de la obra, Sebastián Malleret.La obra prevé la pavimentación de la ex ruta nacional 14, en el tramo Av. Arturo Frondizi (tránsito pesado) hasta la actual ruta nacional 14, en el retorno del Km 134, totalizando una longitud de 7.1 km. La traza en su recorrido sur-norte vincula el tránsito pesado de la ciudad con el corredor nacional, consolidando un nuevo acceso para la ciudad. El tramo actualmente consiste en un camino rural de tierra. Además, se prevé la construcción de una bicisenda acompañando la traza del acceso.La ruta inicia en la intersección existente con la avenida Arturo Frondizi. Al final del tramo se encuentra la intersección con la ruta14, donde se conectará con la rama Este del retorno del Km 134 de dicha vía. Para garantizar la seguridad se prevé la construcción e iluminación de una rotonda que conecta dicha rama con el nuevo acceso.Se considera, además, la construcción de nuevas alcantarillas transversales y longitudinales a lo largo del tramo, así como la construcción de un nuevo puente sobre el arroyo El Molino.