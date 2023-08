PASO: son 1.316 los presos habilitados para votar en las cárceles entrerrianas

De cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias que se desarrollarán este domingo,consultó ante el Servicio Penitenciario de Entre Ríosy cómo se desarrolla el operativo para garantizar el sufragio a los privados de su libertad.“La organización del operativo está a cargo de la Dirección General y fue diagramado como es de costumbre desde 2007 cuando los privados de la libertad comenzaron a participar de las elecciones”, confirmó ael director del Servicio Penitenciario, Marcelo Sánchez.Y agregó:. En la Unidad Penal Nº1 de Paraná, se habilitaron dos mesas dada la cantidad de alojados, y otra en la cárcel de mujeres, con lo cual, serán tres mesas las habilitadas en la ciudad”. “Las mesas se habilitarán a las 8, con las autoridades presentes, hasta las 18”, indicó.“Según el padrón elaborado por el Tribunal Electoral para los privados de su libertad,”, informó el funcionario penitenciario al dar cuenta de los requisitos que deben cumplir los presos para poder emitir su voto: “Tienen que estar incluidos en el padrón y contar con la documentación correspondiente”., es decir, que todavía no tienen sentencia firme sobre los procesos que llevan adelante”, aclaró y remarcó: “Los presos que no podrán sufragar son aquellos detenidos que cuentan con una condena firme”.En la oportunidad, Sánchez“Con antelación y acorde al registro con el que contamos, los internos ya están ubicados en las unidades penales donde están registrados por el padrón electoral. Se organizó de tal forma el interno permaneciera en esa unidad”, explicó.Consultado al director del Servicio Penitenciario, éste indicó que esto se produce, “como cualquier ciudadano, a través de los medios de comunicación, la televisión y los sitios digitales, según la información que les llegue”. Y aclaró: “La normativa establece que los partidos políticos pueden concurrir a las cárceles a hacer campaña, pero en este caso, desde que está en vigencia esta reglamentación, no ha habido ninguna actividad partidaria”., cerró.