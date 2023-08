Romero: “Consolidar el área metropolitana es un deber de los próximos años”

La precandidata a intendenta de Paraná, Rosario Romero, ofreció una visión detallada sobre múltiples cuestiones políticas y sociales durante su participación en el programa "El Ventilador" transmitido por Elonce. Durante la extensa entrevista, Romero compartió sus perspectivas sobre la inseguridad, el narcotráfico, la gestión municipal y otros temas relevantes.En relación a la inseguridad, Romero destacó: "No hay sociedad en el mundo que no tenga delito. Pero comparto la opinión de uno de los panelistas de no atravesar como temas de campaña el debate sobre el delito que tiene que ser una política de Estado ", y agregó que "en la violencia está mezclado el narcotráfico por lo que hay que darle importancia al narcomenudeo y al gran narcotráfico".En cuanto a la gestión municipal y su campaña, Romero compartió sus experiencias y desafíos: “El acto de cierre fue muy bueno, se cerró un proceso en el que nosotros no tuvimos muchos actos,, en eventos, pero no hicimos actos, el acto fue el acto de cierre que fue una especie de celebración de un fin de campaña y de ciertas características que tiene nuestra lista que tiene muchas miradas diferentes, eso nos hizo protagonizar una campaña que fue enriquecedora”, aseveró.“Hace dos semanas debí operarme de apendicitis y me di cuenta del valor de los equipos porque en esos días de reposo, me daba cuenta de que estaban los concejales, estaba el candidato a viceintendente y había una movida que no ceso con los vecinos asique me gustó mucho la característica de la campaña”, manifestó.La candidata también abordó la importancia de los clubes de barrio y su potencial como espacios de desarrollo:no en la inversión donde se otorga un subsidio, sino que tendría que haber un aporte mensual para que ellos bequen a los chicos para ser asociados los que no puedan pagar una cuota y transformarlos en clubes deportivos, pero también culturales.“Me parece que tienen que ser deportivos y culturales pero que el Estado tiene que ayudar a sostenerlos”, explicó.Sobre la gestión actual del intendente Adán Bahl, Romero valoró el orden y la calidad de las obras, así como los esfuerzos para promover el desarrollo industrial y humano en la ciudad.Una es elhacia dentro de la municipalidad y en la prestación de los servicios hacia afuera. La segundo, lacuando se aborda una obra de pavimento también se piensa en el desagüe, en pasar la cañería por veredas, entonces, el desafío es seguir esa calidad de obra. Vinculado ales el tercer aspecto; uno es el proceso de ampliación del parque industrial y una planta fotovoltaica que es promisorio para el futuro porque le va a disminuir el costo energético a las empresas que se radiquen en el parque industrial, también la industria del conocimiento que se está instalando en la zona del Tunel y ese distrito va a hacer florecer emprendimientos que hoy ya existen.El tercer aspecto del desarrollo es el desarrollo humano que queda mucho por hacer aun, no porque Adán Bahl no haya hecho, se hizo mucho, pero hay mucho más por hacer, desde jardines maternales y establecer una carrera dentro de esos jardines maternales y otros aspectos vinculados con la tierra y un desarrollo urbanístico ambiental que en Paraná tenemos que encarar hacia los terrenos del ejército”, comentó.En relación al feminismo y los femicidios, resaltó la importancia de la visibilización y la capacitación en la ley Micaela para promover la igualdad de género. Abogó por un cambio cultural más profundo y continuo en todos los alrededores del Estado. "En cuanto a loshubo años en el que había una cifra negra, es decir, en argentina lo que sucedió en los últimos años de la mano de la cuarta ola del feminismo que ha sido muy importante es que se visibilizo el problema, antes era “crímenes pasionales” o “accidentes”. Hoy día, el femicidio es femicidio y se condena y se juzga como femicidio". "Nosotrosde capacitación, de formación, en eso hay que seguir; en mi concepto se hace mucho en las escuelas, pero hay que hacer más para una educación para la igualdad. Creo que, desde todos los estamentos del Estado, todos los años hay que hacer capacitación de ley Micaela, hay que hacerlos en las fuerzas de seguridad, en el sistema penitenciario y”, enuncióEn otro orden de ideas, lastambién estuvo presente: “Es una de las joyas de la gestión. Hace unos días recorriendo, unos vecinos me dijeron, en este predio queremos una feria permanente y yo les pregunte porque, me dijeron porque hay muchos emprendedores en el vecindario, hay mucha gente que hace comida, artesanías, uno de ellos me acerco un llavero que el mismo había realizado en porcelana. Entonces,porque me parece que debemos imaginar esas ferias no solamente para los fines de semana largos o para los periodos de vacaciones sino en forma permanente los fines de semana”, desarrolló.También, Romero reflexionó sobre su experiencia en política y la importancia de los equipos en el liderazgo moderno: “A mí me tentó el desafío de ser candidata porqueParticularmente, que soy mujer y creo en los equipos y creo que en el siglo XXI. Creo también, que uno no es todólogo, yo sé un poco de derecho, de administración pública, de seguridad, pero no soy todólogo, entonces me parece que hay que aspirar a que, si una gestión anda bien hay que consolidar esos equipos”. “Imagino una continuidad de equipos y no me imagino siendo la vocera única, me parece que hay que darles voz a otros equipos en la ciudad porque las ciudades progresan mucho cuando logran consolidar equipos de gestión que sirvan para permanecer en buenas políticas”, indicó.También abogó por la consolidación del área metropolitana y discutió asuntos pendientes como el transporte y el agua potable. “En el debate de la convención constituyente del 2008 que se habló de la importancia de las regiones en la provincia, nosotros somos parte de una región metropolitana. Paraná también es Colonia Avellaneda, Sauce Monstrull, es San Benito y Oro Verde, todo eso es el gran Paraná. Entonces, no podemos pensar el transporte, el futuro del agua potable, los residuos y las políticas de seguridad únicamente en Paraná, por eso estamos instalando un nuevo 911 metropolitano. Me parece que consolidar el área metropolitana es un deber de los próximos cuatro años”, expresó.En cuanto a los temas que quedaron pendientes: “Los del agua potable está en vía de solución, la zona de la ciudad que tienen poca potencia de agua está en vía de solución con la construcción que se está haciendo del centro distribuidor sur, que esta con un porcentaje de solución, también la inversión en válvulas inteligentes que van a propiciar que podamos graduar el flujo de agua en la ciudad”.“El otro tema pendiente es el trasporte que se licito en la gestión anterior, en esta gestión hay problemas de frecuencia y problemas de envejecimiento de las unidades, que por ordenanza vigente no pueden tener más de seis años. Yo creo que hay que repensar el transporte, como transporte metropolitano, hay que restablecer el tren a Oro verde si o si y hay que repensar las líneas de Paraná, restableciendo aquellas líneas Inter barriales que hoy tienen muy poca frecuencia y nuevas líneas troncales con carriles exclusivos para el transporte, con todas estas medidas que surgen de estudios que hizo la UNER y que hizo una consultora privada, todos encargado por el intendente Bahl, hay que repensar para la próxima licitación pero también para hacer los ajustes para las empresas que hoy lo están prestando”.“Los equipos a mí me gustaría conservarlos a todos, pero con mi hijo no he charlado sobre si le gustaría seguir trabajando en el equipo, pero por lo pronto estamos trabajando junto en la campaña, compartimos ideales en la vida y en la política”, mencionó.Consultada sobre las propuestas de otros candidatos de crear una patrulla urbana, Romero, respondió: “Con la experiencia de las policías municipales no estoy de acuerdo porque no vienen dando resultado, nunca desplazan la labor de auxiliares de la justicia que tienen la policía, y sobre todo nuestra policía que es un ejemplo en el país, donde tenemos cuatro institutos de formación, uno en Paraná, otro en Concepción del Uruguay donde llegan a ser licenciados y dos en el centro de la provincia Villaguay y Tala, son de muy buen nivel; entonces hay que hablar de ir fortaleciendo nuestra policía y la labor conjunta con los municipios y desde el municipio si tenemos labores de seguridad que hacer como por ejemplo, seguir fortaleciendo la iluminación led, el desmalezado, la videovigilancia, todas esas son tareas que con las que la ciudad debe complementar la labor de la policía”.Para concluir y en cuanto a estacionamiento medido, mencionó: “Se trabajo desde la actual gestión un proyecto que tiene que ver con experiencias que ya tienen otras ciudades, donde hay más de dos mil estacionamiento en la ciudad para esa licitación, no se llegó a licitar, yo creo que cuatro años de gestión resultaron escaso, sobre todo por dos años de pandemia y el estacionamiento tiene que ser ordenando por un sistema con uso de la tecnología que podamos contratar por celular, como lo hacen otras ciudades de la argentina”.