Rogelio Frigerio cerró su campaña en Concordia

Política Rogelio Frigerio y Horacio Rodríguez Larreta cerraron campaña en Paraná

Lo acompañó su compañera de fórmula, Alicia Aluani, y los precandidatos a intendente, senadores y diputados que estarán en las listas.Desde el escenario montado en el Club Estudiantes, Frigerio manifestó: “Los entrerrianos no tenemos por qué conformarnos con poco. Durante mucho tiempo nos quisieron hacer creer que lo que teníamos era lo que merecíamos.”.Más adelante subrayó: “Le vamos a decir a esa gente que hace tantos años nos gobierna que no nos vamos a callar aunque nos presionen; aunque nos amenacen, aunque nos quieran atemorizar, todos sabemos lo que va a pasar el domingo en el cuarto oscuro”.Por otra parte, agradeció "a todos los que vinieron, pero también a quienes no los dejan. Se viene un cambio y va a ser el de la libertad".También hubo tiempo para contar las viejas prácticas de la politica: "Regalan colchones, chapas, comida. No queremos regalos, queremos trabajo"."Que se hagan cargo del estancamiento de la provincia, ¿a quién le van a echar la culpa? Hace 20 años que gobiernan", fustigó y luego concluyó: "Este domingo empieza una nueva era, llenemos las urnas de esperanzas".