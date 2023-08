Bordet: “Este salto de calidad que viene para la provincia lo puede dar Bahl”

Gustavo Bordet no solo hizo uso de su palabra para referirse a su gestión y el impacto que deja para Entre Ríos. También estuvo en, que se emite por, para destacar la figura de Adán Bahl, único candidato de Más para Entre Ríos en las elecciones PASO.En primer lugar, el candidato a una banca a la Cámara de Diputado Nacional, enfatizó en la gestión de Bahl al frente de Paraná: “. Ha hecho una extraordinaria gestión acá en la ciudad de Paraná. Hay una transformación de la ciudad que estaba muy caída a ponerla como una gran capital de provincia, con accesos nuevos, pavimentación, con obras hidráulicas importantes, con obras de iluminación y recuperación de espacios públicos”.En esa sintonía, profundizó su mensaje hacia los votantes: “Por eso, este salto de calidad que viene para la provincia lo puede dar Adán Bahl”.En última instancia, comentó: “Tengo una relación de amistad con Beto Bahl. Nos conocemos desde hace muchísimos años. Hemos gestionado, hemos trabajado juntos en distintos aspectos. Soy muy respetuoso de la gestión. Fui intendente de Concordia, terminé la gestión y nunca le di recomendaciones al intendente que estuvo. Primero Cresto y después Francolini. Por supuesto que cuando uno se sienta, intercambia opiniones, pero no me gusta ser maestro ciruela, que cada uno pueda llevar adelante su propio plan de gestión. No está bueno eso de dobles comandos. Me voy a la Cámara de diputados Nacional y Beto tendrá acá su gestión como cada uno le pone su propia impronta”.