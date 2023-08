Bordet: “Frigerio no debió faltarle el respeto a los entrerrianos”

Su proyección sobre la provincia

La importancia de ir a votar en democracia

Su objetivo como precandidato a Diputado Nacional

El gobernador de Entre Ríos y precandidato a Diputado Nacional, Gustavo Bordet, visitó el programa Buenas Noches, que se emite por Elonce, y remarcó sus diferencias con Rogelio Frigerio: “No debió faltarles el respeto a los entrerrianos”.Tras conocer comentarios que realizaron desde otro espacio político, el precandidato criticó las chicanas que llegaron desde otros espacios políticos: “”. Asimismo, agregó sus expectativas para el domingo: “Creo que vamos a tener un resultado favorable y positivo”.Para continuar con su descargo, sostuvo como trabajó él desde la gobernación: “La provincia la recorro desde hace ocho años, no me queda ninguna comuna, ninguna junta de gobierno sin recorrer. Absolutamente todos los municipios de todos los signos políticos”. De ese modo, aseguró: “Realmente me gusta tomar contacto, porque una cosa, cuando a vos te cuentan en el escritorio que tal lugar en Entre Ríos, pongamos Islas del Ibicuy, donde fui hoy, necesita que el puerto se reactive, que no estaba activado. Y puede ser importante si te lo cuentan en el escritorio. Ahora, si vos vas al lugar y ves la dimensión que tiene, realmente decís, esa importancia pasa a ser superlativa.”.El precandidato a Diputado Nacional afirmó estar alegre con lo que ve en la provincia a futuro: “Estoy muy entusiasmado porque lo que demanda hoy el mundo la provincia lo tiene. Tiene potencialidad para seguir creciendo. Eso está bueno. Soy muy optimista del tiempo que viene para Argentina, porque hoy hay un mundo en crisis, en la post pandemia, hay un mundo en crisis con la guerra que se produce en Europa, entre Ucrania y Rusia, y el mundo está demandando alimentos, y energía. Las dos cosas,".En la misma línea, agregó: “Lo otro que necesita, lo que decía al principio, alimentos, y. Es el trabajo entrerriano que hace que esos alimentos puedan llegar a su destino de exportación”.Por otro lado, destacó el tema de las fuerzas de la policía: “Tenemos una policía en Entre Ríos que es muy profesional, que es reconocida en todo el país, y que si uno analiza en estos ocho años, la policía de Entre Ríos ha actuado en prevención del delito, del narcotráfico, y que ha dado respuesta a la ciudadanía y que no ha visto empañado su accionar de ninguna manera”.Asimismo, resaltó: “Quieren traer un experto y un jefe de policía. La verdad que acá hay una fuerza, muy buenos profesionales, que actúan con mucha responsabilidad en una tarea muy delicada como es ella”.Por otro lado, fue autocrítico con su gestión: “Siempre faltan cosas. Siempre faltan muchas cuestiones que la verdad nos hubiese gustado poder solucionar. A veces hay limitantes presupuestarias. También, y esto no es por echar culpa, porque yo no estoy para mirar para atrás, pero también hubo momentos muy críticos con la pandemia, que esto realentizó muchas cosas. Pero esto que falta, lo que la provincia necesita, que tiene que ver con obras de infraestructura que están faltando, tiene que ver con energías renovables, con industria del conocimiento, que mejor lo pueda resolver y hacer eso”.Consultado sobre esta cuestión, el concordiense indicó: “Estamos cumpliendo 40 años de democracia y costó mucho conseguirla. La primera vez que voté a los 21 años porque había un gobierno de dictadura que impedía ejercer el derecho al voto. Los 40 años de democracia, la mejor manera de celebrarlos, es teniendo una alta participación electoral. Puede haber ciudadanos que están desencantados, enojados, con apatía. Se puede pensar que es una elección interna, pero es una elección importante la PASO"."Independientemente de ello es importante que se concurra a votar, se ejerza este derecho al voto porque la democracia no termina con el voto, sino que empieza con el voto. Esto es lo que le da derecho al ciudadano a poder reclamar, peticionar y exigir a las autoridades que cumplan con lo prometido, con ese contrato social que es el poder elegir nuestros candidatos. El voto es lo que le da legitimidad a los candidatos que resultan electos. En ese marco pedimos un voto de confianza para nuestros candidatos de la lista Más para Entre Ríos, con Sergio Massa, Adán Bahl y los candidatos a intendentes que quieran elegir en cada cuidad”, amplió.Bordet confesó que va a luchar, en el caso de ser elegido, por otorgarle más presupuesto a la provincia y para que Entre Ríos siga creciendo. En ese sentido, el concordiense ejemplificó con un caso particular: Nosotros generamos la energía y no podemos hacerlo. Es importante destacar que a esto no lo podemos hacer solos. Necesitamos que lo hagan todas las fuerzas políticas. Cuando todas nos pusimos de acuerdo por Salto Grande logramos primero que no se privatice y segundo una ley donde los excedentes quedan para Entre Ríos. En Salto Grande el megavatio se lo paga CAMESA, que es la distribuidora, que lo fija nación, a 870 pesos el megavatio. CAMESA automáticamente se lo vende a ENERSA a 22.500 pesos. Si nosotros podemos vender con Salto Grande al doble o al triple igual la diferencia va a seguir siendo grande, pero ese dinero alcanza para poder bajar el costo tarifario de la factura de luz. A esto hay que trabajarlo entre todos los sectores, aunar esfuerzos. Si nos ponemos de acuerdo los entrerrianos vamos a salir adelante”.