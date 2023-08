Fouces: "La gente de los barrios tiene preocupaciones muy crudas y muy reales"

El precandidato a concejal de Paraná de Juntos por el Cambio, Emilio Fouces, habló de la campaña electoral con vistas a las PASO del domingo y se refirió a la recepción de los vecinos en su recorrida por los barrios de la capital entrerriana.“A Lucía (Varisco) la gente la conoce mucho desde chica, porque siempre ha caminado los barrios con su abuelo, después con su padre, a mí no me conocen tanto. Y lo que reclama la gente son cosas básicas y comunes, todos los barrios reclaman el tema del agua, de la seguridad, de la energía eléctrica, las calles, servicios básicos que para los que vivimos en el centro, lo tenemos como algo normal y que estuvo siempre, y en esos barrios increíblemente está totalmente ausente”, afirmó en un comunicado enviado a este medio.Consultado por los motivos que lo llevaron a participar en política y en el espacio de Varisco, explicitó: “Hace bastante tiempo que venía analizando jugar en política, era una decisión difícil de tomar por lo familiar, porque mi familia no quería saber nada que lo haga, pero una vez que lo aceptaron, fue algo que yo venía planteando desde lo personal, de participar para tratar de aportar algo y una vez que la familia aceptó, decidí sumarme a Lucía, a quien conozco desde hace mucho tiempo, conozco su sensibilidad social y su compromiso con la gente, y eso me gustó, porque es lo que me pasa a mí, uno hace esto para tratar de aportar, desde su lugar privilegiado, algo para que la gente que no tiene la suerte que uno tuvo en su vida, pueda estar un poco mejor”.“Estamos impulsando nuestra propuesta para la Municipalidad de Paraná, estamos recorriendo la ciudad abocados a ver la problemática de los barrios y enfocados en eso. Participamos por una cuestión electoral, porque cuando empezamos con esto no era para especular un puestito, que ni Lucía ni yo necesitamos, nosotros lo que queremos es ganar y para eso tenemos que competir en igualdad de condiciones. Cuando nos dijeron que no dejaban pegar a (Pedro) Galimberti con la propuesta nacional decidimos sumarnos a esta propuesta de Frigerio porque teníamos que estar con una propuesta completa a nivel nacional. Pero estamos claramente militando por la Municipalidad de Paraná”, afirmó el precandidato a concejal.Fouces también se refirió a la competencia interna y la expectativa de ganar. “La realidad está, cuando estás mano a mano con la gente, y ves la reacción de uno y otro. El acto de anoche, de cierre de la campaña fue una clara muestra, donde estaban los tres precandidatos y la única candidata que tenía militancia genuina, real, es Lucía, lo otros es todo producto del marketing”, remarcó el abogado.Consultado por la reacción de los vecinos ante Lucía Varisco, teniendo en cuenta la gestión de su padre, Sergio Varisco, Fouces afirmó que “la gente no le hace ningún tipo de reclamo a Lucía sobre eso, sino por el contrario, hay muchas muestras de afecto y agradecimiento. No nos olvidemos que el último gobierno de Varisco, estuvo muy atravesado por cuestiones internas, pero eso no lo vio la gente de los barrios”.Asimismo, apuntó que “los vecinos no preguntan por los candidatos provinciales o nacionales, o a quien votar en la interna, la gente de los barrios tiene preocupaciones muy crudas y muy reales: tienen problemas de agua, de caminos, de falta de servicios, y ahí la crítica es hacia la gestión municipal, porque son problemas de la Intendencia, problemas estructurales que dependen exclusivamente, del gobierno municipal”.No obstante también reconoció que “hay vecinos que destacan algunas cuestiones de la gestión actual, y yo también lo reconozco en el sentido de que Bahl ha hecho una muy buena Intendencia en muchos sectores, pero hay otros donde no ha llegado, no ha podido llegar por falta de tiempo o por lo que sea; lógicamente, que no se puede desconocer un montón de cosas que se han hecho en los últimos cuatro años en Paraná, que están muy buenas y que han sido muy importante para la ciudad, pero hay lugares donde claramente no ha llegado”.En cuanto a su labor como dirigente deportivo, dijo que “me sirvieron mucho mis 20 años de experiencia como dirigente, yo gobierno hace 10 años un club que es mucho más grande que muchas ciudades que eligen intendente, tengo una experiencia en gestión que es riquísima, que me ha servido mucho y que me ha dado mucha formación. Más allá de mi profesión que ejercí durante toda mi vida y siempre en el ámbito privado, todo eso me ha formado y es lo que me permite tratar de volcarlo a la gestión pública”.Para finalizar, deseó que “ojalá que el domingo toda la gente vaya a votar, sea a quien sea, porque lo que se está viendo con la baja participación es lamentable y muy preocupante”.