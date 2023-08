Muntes: “Nuestra línea de trabajo fue contundentemente ratificada”

Foto 1/2 Foto 2/2

Este miércoles se desarrollaron elecciones en ATE y Oscar Muntes consiguió el triunfo, por lo cual seguirá al frente de la Consejo Directivo provincial. El oriundo de Concepción del Uruguay, que encabezó la fórmula de la Lista Verde Anusate junto a Mariana Miño, se impuso ante Horacio Rizzi, actual secretario general de ATE Victoria, que se presentó al frente de la Lista Verde y Negra.



“Por tercer mandato consecutivo nos han elegido los afiliados así que estamos felices, nada para festejar, sino para reafirmar el trabajo que venimos haciendo a lo largo y ancho de la provincia. Nuestra línea de trabajo fue contundentemente ratificada”, dijo Muntes en diálogo con Elonce. Y destacó que durante la campaña “no hubo agresiones, ni golpes bajos, sino planteando las propuestas”.



En total votaron 8200 afiliados “y estamos felices por el compromiso porque las elecciones no son obligatorias y hubo ganas de participar. Necesitamos que el sindicato sea cada vez más grande, hubo una diferencia de más de 1000 votos y en la capital provincial fue muy grande, lo cual demuestra que no estábamos equivocados en las políticas que estamos llevando adelante”.



Por otra parte, Muntes mencionó que los sindicatos “tienen un rol esencial y ATE tiene mucha historia, sigue creciendo día a día con definiciones muy claras porque hay que defender el Estado, porque estamos convencidos que donde hay un trabajador del Estado hay un derecho y donde tenemos Estado hay más derecho para la población”.



Finalmente, expresó que durante su nuevo mandato, seguirá apuntando “a mejorar aquellas áreas donde no se había trabajado y estamos muy felices con los resultados, haciendo hincapié en los empleados municipales que es el sector más precarizado. Cuando más recorrés la provincia y los municipios te encontrás con situaciones muy dolorosas y esos son los objetivos que nos planteamos para los próximos cuatro años”. Elonce.com