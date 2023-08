Lucía Varisco: “Abriremos el Municipio con un gobierno de cara a la gente”

En un discurso emotivo y a su vez con frases en clave política y de gestión la precandidata a intendente de Paraná, Lucia Varisco, conmovió a la concurrencia que acompañó con aplausos y vítores algunas de las definiciones más elocuentes, entre ellas, al sostener que el Movimiento de Unidad Radical "está más vivo que nunca y ha demostrado por lejos cómo se lleva la militancia en la sangre cuando hay convicciones y compromiso con la política y con la gente, estando con la gente en la calle y no con una costosa campaña marketinera”Flanqueada en el escenario por el pre candidato a gobernador, Rogelio Frigerio, el pre candidato a presidente de la Nación y jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y el recientemente ganador de las PASO en Santa Fe, el radical Maxi Pullaro, la diputada Varisco, reseñó parte de las propuestas de gobierno para la intendencia de Paraná.“Consideramos que las prioridades de nuestra ciudad son la seguridad, por eso debemos poner en valor nuestra sala de monitoreo que inauguramos en la gestión anterior, crear mapa del delito, mejorar la iluminación y abrir calles. En cuanto al transporte público, exigiremos el cumplimiento del contrato con las unidades necesarias para respetar la frecuencia, mejorar recorridos e instalar garitas iluminadas y seguras”, subrayó en parte de su alocución.Señalo además: “Respecto al agua potable, ejecutaremos un plan maestro de recambio de cañería con una tunelera propia, y cuadrillas que actúen de manera inmediata ante roturas”, sostuvo y enfatizo que urge resolver "los problemas que hay en estos temas”.En lo que fue una crítica por elevación a la actual gestión municipal, expresó: “Todas nuestras propuestas de gestión parten de una premisa clara que tenemos: no puede existir una dicotomía o una diferencia entre el centro y los barrios. La ciudad es una sola. Y debemos abordarla de manera integral. De punta a punta”.Sobre el final y en una de las partes más sensibles, dijo: "Quiero además homenajear a quienes nos enseñaron a sentir dolor frente a las injusticias y las desigualdades, pero que también nos enseñaron a involucrarnos, a poner los pies en el barro, todos los días en actitud de servicio para que nuestros vecinos puedan vivir mejor. Tenemos la responsabilidad política de recoger ese legado". Agradeció "enormemente a los cientos de vecinos que nos recibieron en sus casas y que tan afectuosamente me acompañaron por los barrios y brindarnos su apoyo incondicional".Varisco, cerró su discurso señalando el pronóstico electoral para el próximo domingo 13, fecha en que se llevarán a cabo las PASO: “con toda humildad, pero también con todo el orgullo que me da, hoy les quiero decir: estamos a las puertas de una oportunidad histórica. Estamos a las puertas de recuperar la ciudad de Paraná y de recuperar nuestra provincia, con Rogelio Frigerio”.