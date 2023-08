Larreta: “Hay una mayoría de argentinos que quiere un cambio”

“Debe volver la paz”

El precandidato a Presidente de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, en declaraciones amencionó sobre sus expectativas para el domingo de elecciones, la relación con Rogelio Frigerio y el cierre de campaña.“Rogelio es un hombre de trabajo que conoce la provincia, estudia mucho los temas y tiene propuestas para cada sector”, dijo Rodríguez Larreta sobre el precandidato a Gobernador y destacó Entre Ríos tiene un potencial enorme y “es clave para las elecciones”.Al ser consultado sobre la posibilidad de que muchas personas no asistan a votar, Larreta sostuvo que “es entendible que haya muchos argentinos frustrados porque hay mucha inseguridad, inflación, pero. Al contrario, es necesario que nos acompañen con el voto. Somos personas de trabajo y proponemos hechos, no nos enganchamos en peleas”.En este sentido, sostuvo que “proponemos algo diferente, una Argentina que vaya para adelante con hechos. Algo que hicimos en Buenos Aires, todo el mundo ve y valora la transformación que hicimos en base a trabajo y esfuerzo”.“Basta de improvisaciones, es necesario parar con las peleas y ponerse a hacer. Se necesitan mayorías amplias para lograr los cambios que el país necesita. La situación es crítica, no hay lugar para las cosas superficiales, nosotros tenemos propuestas detalladas para cada tema, sostuvo el precandidato al destacar que “e”.Por otro lado, mencionó que “siempre tendí a la unidad porque para ganarle al kircherismo, y a la inflación. Estoy convencido que hay una mayoría de argentinos que quiere un cambio”.A ser consultado por las medidas que tomaría si es electo presidente de la nación: el precandidato, aseguró que “hay recuperar la educación de calidad, abrir el país al mundo, potenciar la exportación y generar obras. Cada tema tiene que ser abordado con medidas específicas. Puntualmente en Entre Ríos me comprometí para bajar los ingresos brutos y las cargas impositivas que matan a las empresas entrerrianas”.Asimismo, detalló que “hay una industria al juicio laboral y es un flagelo. La indemnización debe ser lo que dice la ley no mucho más”.Por otro lado, Larreta hizo referencia al crimen de Morena, una niña de 11 años que murió de un paro cardiorrespiratorio luego de ser víctima de un asalto cometido por ladrones cuando llegaba caminando al colegio en el partido bonaerense de Lanús.“Es una situación muy dura, esperamos que la Justicia vaya a fondo y con todo el peso de la ley. Con nuestras propuestas queremos recuperar la paz, tenemos una firme decisión y un plan, para tener resultados”, dijo al recordar que situación de Buenos Aires que “en términos de delitos violentos es la ciudad más segura de toda Latinoamérica”.“Uno de los planes es sellar las fronteras, cuidar los cielos porque hoy entran aviones con droga”, dijo al sumar que “los capos narcos que están en la cárcel deben estar aislados con inhibidores de llamadas, queremos enfrentar los crímenes y las drogas”.