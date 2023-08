Acosta: “Tenemos una oportunidad histórica para transformar la ciudad de Paraná”

La palabra de los dirigentes en el acto

Ayelén Acosta también decidió ponerle punto final a su campaña, a pocas horas de comenzar la veda electoral rumbo a las elecciones PASO del próximo domingo 13 de agosto. La precandidata a la intendencia de Paraná de Juntos por el Cambio realizó un acto junto a militantes y espacios políticos que la acompañaron durante el último tiempo.tuvo posibilidad de dialogar con ella antes de subir al escenario. En primera línea, sostuvo que estamos “cerrando una etapa de muchísimo trabajo y esfuerzo con este gran equipo. Estamos muy contentos con el trabajo que estamos realizando.y la provincia, de la mano de Rogelio Frigerio, y de Patricia Bullrich, a nivel nacional”.Sobre lo que le pide a la gente, afirmó: “Ante todo, este domingo vayan, voten y ejerzan ese derecho que hace que puedan elegir qué tipo de representante quieren para la ciudad de Paraná, para la provincia de Entre Ríos y Argentina. El voto es un derecho que tenemos que ejercerlo y es la voz para poder tener ese país que nos merecemos”.A modo de persuadir a las personas que todavía no tienen decidido su voto, remarcó: “Tenemos un proyecto con un gran equipo, que hemos presentado ya las propuestas. Entendemos lo que es la frustración en base a lo que es la política en general en una provincia como Entre Ríos donde nos gobiernan los mismos. Lo que le decimos es que lógicamente no se resignen.”.Sobre el análisis de la campaña que llevaron a cabo y cómo se ven de cara al domingo, Acosta sostuvo que se ven “muy bien”. “Venimos hace más de dos años y medio. En el 2020 arrancamos con un asado con Rogelio en Islas del Ibicuy, donde tomamos la decisión de llevar el proyecto a nivel provincial y nosotros acompañar desde Paraná este proyecto. Con Roberto Sabbioni también veníamos hace tiempo hablando para generar este proyecto junto a otros que también son parte: radicales, peronistas, independientes del PRO”, señaló.Por otro lado, la precandidata a la intendencia indicó: “. Muchos nos han preguntado por qué quiero ser intendenta de la ciudad de Paraná y a todos les decimos lo mismo: queremos volver a generar esa confianza al vecino para con sus representantes”.“Es fundamental que los jóvenes sepan que también es importante que también elijan, tengan el derecho de elegir qué tipo de dirigentes tienen. Pero también invitarlos a que participen, que se sumen, que sean parte de la política”, dio a entender en su mensaje a los jóvenes. “Necesitamos que más jóvenes se sumen a participar de la política para que justamente podamos construir un futuro mejor para Paraná y Entre Ríos”, finalizó.Rogelio Frigerio, en cambio, señaló la gestión que tuvo con Acosta en Paraná de cara a estas elecciones PASO: “Tomamos la decisión de construir este proyecto de Juntos por Entre Ríos, de transformar la provincia después de larguísimos 20 años de estar gobernados por los mismos. Hemos estado en cada pueblo de la provincia más de una vez en casi los 300 pueblos que tenemos en Entre Ríos”.Sobre la metodología que llevaron a cabo todo este tiempo, informó: “Escuchando, básicamente. A través de esa escucha pudimos armar un programa de desarrollo y de transformación como nunca antes se había visto en la provincia. Un programa en base a escuchar, a conocer la realidad de los protagonistas, de los ojos de los entrerrianos”.Frigerio también agradeció a los vecinos que les abrieron las puertas de sus viviendas y “les hayan permitido entrar en los hogares, hablar, conversar, escucharlos y que nos hayan escuchado. Para nosotros, eso es lo más importante”.Luego charló sobre los problemas que hay en el país y repercuten en la provincia: “Hay una inflación que no se ve desde la década del ’80, un dólar que no tiene techo, desempleo y dificultades enormes para los jóvenes para conseguir un primer empleo o una vivienda”. Ante la escucha de los vecinos, admitió que eso “genera emoción y mucha energía para transitar esto que falta”.Sobre sus deseos de cara a las PASO del próximo domingo, el precandidato a la Gobernación valoró: “Juntos vamos a construir esta historia distinta, juntos vamos a lograr que Entre Ríos vuelva a brillar, a soñar en grande y vuelva a ser protagonista de la Argentina como alguna vez lo fue hace poco más de un siglo”.Luego de calificar que Entre Ríos se transformó en la “hermana pobre de la Región Centro, consolidó en su discurso que “”.“Vamos a estar todos juntos porque es lo que la gente nos pide. No podemos fallarles. Después, cuando nosotros gobernemos, si la gente lo decide, vamos a gobernar con todos. Necesitamos de la unidad”, vaticinó. Al mismo tiempo, destacó que en caso de asumir la Gobernación de Entre Ríos va a haber “cargos por concursos transparentes y abiertos. Se termina para siempre los privilegios en la provincia de Entre Ríos para siempre. Vamos a ser el gobierno más austero que se recuerde”, propuso.Roberto Sabbioni, por otro lado, remarcó los motivos por los cuáles debían ser elegidos este domingo como los candidatos de la alianza de Juntos por el Cambio: “Simplemente porque tenemos en el proyecto político y no el personal, que fue lo primero que acordamos con Ayelén en su momento sobre qué queríamos para Paraná, qué queríamos para determinada gente”.Frente a un gran marco de público, Ayelén Acosta manifestó: “Estoy emocionada ver muchas amigas conocidas y de tantos amigos que venimos trabajando desde hace muchos años juntos. Estoy feliz de estar acompañada por Roberto Sabbioni, una gran persona y un gran dirigente con mucha experiencia y por su generosidad. Por todo el equipo del FRI, que se ha puesto toda la camiseta en este proyecto”.. Queremos descentralizar el municipio, queremos presencia en cada uno de los barrios de la ciudad de Paraná que hoy sienten un abandono de 20 años de gobierno kirchnerista que nos ha llevado a la decadencia que nos han llevado hoy”, afirmó convencida.Sobre los motivos que la llevan a impulsarse a la intendencia, comunicó: “Quiero que el vecino vuelva a confiar en sus representantes, quiero que vuelva a sentir que el que administra los recursos los va a cuidar y los va a invertir en prioridades que ellos necesitan y no llenarse los bolsillos por la corrupción como han hecho tantos años. Por eso quiero ser intendenta de Paraná”.“Necesitamos políticos decididos a romper con el abandono de 20 años, que nos hablen con la verdad, que no nieguen la pobreza y el hambre que hoy está sufriendo nuestra gente. Necesitamos políticos que se hagan cargo y que tengan la decisión de transformar de manera transparente, honesta, con valores, con esfuerzo y decidido a cambiar por su pueblo”, agregó.“Estamos convencidos en trabajar de cara al vecino, para mejorar nuestro transporte público. Queremos hacernos cargo de lo que nos corresponde. Queremos trabajar por la seguridad, queremos luchar y combatir el narcotráfico. Esa es nuestra convicción y por eso estamos decididos a apoyar el proyecto de Rogelio Frigerio, que tiene la misma visión de provincia que queremos y de Patricia Bullrich a nivel nacional”, cerró.Frigerio, por otra parte, también tomó la palabra para asegurar: “Nos preparamos para gobernar y también hemos hecho un esfuerzo terrible para ganar este 13 de agosto, donde todos nos van a acompañar. Tenemos que ganar para transformar esta provincia, para recuperar el progreso, para que nuestros hijos y nietos no se vayan de la provincia. Tenemos que ganar por la educación pública, por la salud pública, por recuperar la seguridad para que la droga no entre en nuestros hogares y tome de rehenes a nuestros hijos. Tenemos que ganar por los jóvenes y los adultos mayores”.“Hay mucha gente que tiene miedo de perder los privilegios de la política después de tanto tiempo y le quieren meter miedo a los más vulnerables, a los municipales, a los empleados públicos provinciales y le dicen que viene el ajuste. El ajuste ya está y ellos no se dieron cuenta, pero la gente tiene cada vez menos en el bolsillo. El ajuste ya está y lo hicieron ellos de la peor manera”, testificó.Fabián Rogel fue otra de las figuras en el escenario que habló: “Ayelén, sabes que no he ido a ningún acto de intendente y me sedujo con su palabra el armenio. No vamos a decir quién es, pero me dijeron que es esposo tuyo. Le dije ‘voy a ir’ y tengo muchos amigos acá. Tengo al mejor amigo que se llama Roberto Sabbioni. Por lo tanto, hemos cumplido con la palabra y con la palabra que tuvimos cuando hicimos la construcción del radicalismo de Paraná”.“Nosotros teníamos un compromiso, que era no involucrarnos en interna de Paraná porque queríamos conducir el radicalismo como piedra fundamental para ser gobierno. Y vamos a ser gobierno en Paraná con la mejor propuesta que ustedes quieran. Recién lo escuchaba a Rogelio y en el fondo de la historia del partido que pertenezco en esta gran coalición que tenemos, hay un señor de apellido Irigoyen que inventó una cosa muy sagrada: era con el papelito, llamado voto, sin el patrón que le robara la Libreta de Enrolamiento, pudiera decidir el destino nacional con su voto”, continuó.”, concluyó su testimonio.