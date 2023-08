Galimberti: “Trabajamos para ganar y aspiramos a hacer una gran elección”

Restan pocas horas para que comience la veda electoral de cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se llevarán adelante este domingo 13 de agosto. Pedro Galimberti, precandidato a la Gobernación de Entre Ríos, fue uno de los que estuvo presente este miércoles en la Peatonal San Martín, donde realizó una caminata rumbo al Centro Provincial de Convenciones junto a Facundo Manes, figura a nivel nacional de Juntos por el Cambio.El exintendente de Chajarí contó en primera instancia: “Vamos a estar saliendo acá de la Peatonal San Martín. Vamos a ir al Centro de Convenciones, donde vamos a hacer un encuentro para cerrar un espacio de trabajo”.Asimismo, se refirió al acto que llevará adelante: “”., que tienen presencia territorial, que se involucran plenamente con sus vecinos y nos pedían que hagamos esto", agregó.Manes, en cambio, destacó a Elonce: “. Siempre me habla de Entre Ríos, de Salto Grande y de las necesidades. También de Ana, de Darío y de todos los que están haciendo esta patriada porque involucrarse en política ahora con una sociedad descreída, triste y sin perspectiva requiere mucho esfuerzo personal y humano. Ellos lo están haciendo. Vengo a apoyarlo plenamente, confío en ellos, son parte de la Argentina que tenemos que construir y son lo mejor de la política. Es un placer estar acá”.“Viví afuera mucho tiempo. Viví en Estados Unidos e Inglaterra. Hoy se quiere ir mucha gente y no es fácil. A mí me va bien económicamente y profesionalmente, pero siempre sentía que no estaba en mi lugar. Acá es duro, pero es nuestra tierra, nuestra patria. Tenemos que ir a votar porque esto es nuestro y nos pertenece. Lo podemos cambiar. Sobre todo, tenemos que apoyar a Pedro, a Ana, a Darío porque ellos son de esta tierra. La conocen, la gestionaron y van a hacer una excelente elección porque la gente va a valorar a paisanos como ellos que conocen la tierra, que la sufren y que tienen ganas de cambiarla”, cerró.