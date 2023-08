Empleados de IAPV cortaron calles en reclamo del pago de un adicional de $40.000

Empleados del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda, este miércoles, cortaron la esquina de calles Laprida y Córdoba, frente a la sede del IAPV en Paraná, para reclamar por el pago de un adicional de 40.000 pesos que fuera acordado en la paritaria sectorial.“Permanecemos en estado de asamblea, de tres horas diarias y desde el 1º de agosto, por el incumplimiento de un acta acuerdo que se hizo en el marco de la paritaria sectorial por un aumento salarial en uno de los adicionales. Al no otorgarse este aumento, convocamos a asamblea. El Directorio anunció que en cinco días hábiles se iba a resolver, pero pasaron los días y no se resolvió. Permanecemos a la espera de una respuesta favorable y que se cumpla con lo que se pactó y se firmó por acta”, comunicó ael delegado de ATE Regional Oeste, Reynaldo Gianoli.Por su parte, el representante gremial de los empleados de IAPV, Diego Alberto, confirmó a Elonce que al adicional deberían haberlo percibido “con los haberes de julio”. Y agregó: “De hecho, se liquidó desde IAPV, se envió a Ajustes y Liquidaciones de Provincia, pero después lo bajaron; hay un expediente por el cual se tramita el ajuste y está en el despacho del ministro de Economía a la espera de su revisión o su firma, pero hasta ahora no tenemos ninguna respuesta favorable ni cuándo lo pagarán”.“El aumento representa, aproximadamente, 40 mil pesos mensuales para cada empleado”, confirmó Alberto. Son 342 empleados de IAPV en las delegaciones provinciales de Paraná, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú.“Necesitamos una respuesta del Directorio con fecha concreta y que se abone lo pactado en acta por el acuerdo paritario sectorial; sino, las asambleas seguirán hasta mañana y, después, las medidas de fuerza serán más fuertes”, advirtió Gianoli.