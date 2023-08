Batakis: “Massa está sentando las bases para cuando asuma el 10 de diciembre”

La presidenta del Banco Nación y coordinadora de los equipos económicos de Unión por la Patria, Silvina Batakis, detalló ante Elonce las gestiones internacionales de Sergio Massa vinculadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y abordó las políticas económicas de cara a una eventual continuidad del oficialismo en el gobierno.



Batakis resaltó que las políticas que impulsa Massa, “son los instrumentos que empiezan a sentar las bases para lo que vendrá”. “Argentina necesita tener un programa exportador y el país necesita producir en clave federal”, destacó en diálogo con El Despertador.



Consultada a la exministra de Economía sobre las medidas para suplir la falta de dólares, ésta mencionó “el establecimiento de una serie de dólares específicos para el sector agropecuario y esta semana anuncio una nueva reducción y eliminación de las retenciones para las economías regionales”.



“Sentamos las bases para el desarrollo exportador, para la complejización de la matriz productiva y generación de puestos de trabajo”, remarcó la presidenta del Banco Nación.



Punto aparte, lanzó: “El Fondo Monetario Internacional vino de la mano de Juntos por el Cambio, en la gestión anterior, porque nuestro espacio económico nunca hubiera ido al FMI a buscar auxilio, como lo hizo Macri”.



“Nuestro candidato a Presidente está en este rol inédito de ser candidato y ministro de Economía, pero se plantó con mucha firmeza ante el FMI, por eso, se extendieron las negociaciones, porque él no quería hacer un ajuste, ni una devaluación violenta como pretendía el FMI y tampoco quería que se redujese la velocidad de crecimiento del sector industrial argentino”, fundamentó la exministra de Economía.



En la oportunidad, reconoció que “la inflación erosiona el salario y los ingresos de las familias y no permite planificar”, pero –según sentenció- “a la inflación no la genera el Estado”.



“Necesitamos planificar nuestra economía, esa obra pública que necesitan todas las provincias para tener una infraestructura productiva que permita generar puestos de trabajo y dólares que permitirán empezar a reducir la inflación”, avizoró Batakis.



Y agregó: “La inflación es un tema complejo y tampoco lo pudimos resolver nosotros. Es una deuda pendiente, pero hay que destacar que la economía no retroceda, no se frene, porque la cantidad de puestos industriales que se generaron sigue demostrando que hay mucho dinamismo en la economía productiva de Argentina”.



“Cuando engrosemos las reservas del Banco Central, tendremos más instrumentos para combatir la inflación y entrar en el sendero de reducción de la inflación”, prometió la titular del Banco Nación.



“Sería suicida pensar que Massa está dejando una bomba para él mismo, que será nuestro Presidente; él está sentado las bases y resolviendo los nudos que hoy tiene la economía argentina para cuando asuma el 10 de diciembre, trabajar sobre esas bases ya sentadas”, cerró. (Elonce)